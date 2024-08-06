В музее Арктики и Антарктики презентуют новый анимационный сериал "Белые сны"

Предпремьерные показы нового анимационного сериала о полярниках "Белые сны" проведут 8 августа в Российском государственном музее Арктики и Антарктики в Петербурге и Кандалакшском заповеднике Мурманской области при поддержке Минприроды РФ и Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). В петербургском музее в четверг все желающие смогут прийти на творческую встречу с создателями проекта, сообщили в пресс-службе ААНИИ.

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"Показ первых двух серий 8 августа пройдет в Кандалакшском заповеднике и Российском государственном музее Арктики и Антарктики. В последнем также состоится творческая встреча с создателями проекта - режиссером Кириллом Федуловым, сценаристом Андреем Золотковым, художником-постановщиком Анастасией Кайяли, Анной Тимофеевой и Никитой Куссе-Тюз - научными сотрудниками ААНИИ", - рассказали в пресс-службе.

Сериал "Белые сны" - это мультфильм о приключениях российских ученых-полярников в Арктике. История происходит на станции, расположенной на дрейфующей льдине. Герои исследуют регион, участвуют в запуске дата-центра, спасают медведей, общаются с животными с помощью своих изобретений, совершают научные открытия.

"Россия ежегодно отправляет экспедиции в Арктику и Антарктиду. В их составе метеорологи, гидрологи, геологи, геофизики, гляциологи, климатологи, биологи, строители, летчики и моряки, доставляющие ученых и грузы к местам дислокации. <…> Люди разных профессий, но всех объединяет одно - дух первооткрывательства, верность высоким широтам и стремление служить своей стране. Именно о таких людях рассказывает проект "Белые сны", - приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

Регион показан в проекте как центр научных открытий и экономических возможностей России. Также зрителям покажут элементы культурного наследия коренных народов Арктики, их традиции и образ жизни.

Производством проекта занимается анимационная студия "Паровоз" по заказу медиахолдинга "Цифровое телевидение" при поддержке Института развития интернета. Ранее сериал "Белые сны" получил призы Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" в номинациях "Лучший анимационный сериал" и "Выбор зрителей". Премьера нового анимационного сериала состоится на платформе "Смотрим" 8 августа.