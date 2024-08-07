Раскрыта дата съемок спин-оффа «Рокки» про сына Ивана Драго

Флориан Мунтяну, сыгравший в фильмах «Крид 2» и «Крид 3» рассказал, что он и его экранный отец, Дольф Лундгрен, уже несколько лет работают над спин-оффом о Викторе Драго и надеются начать съемки в 2025 году.

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«Я больше всего взволнован этим проектом. Мы работаем над ним уже несколько лет. Я могу с уверенностью сказать, что мы находимся в очень хорошем месте сейчас. Думаю, что и я, и Дольф очень довольны тем, как все продвигается», – сказал Мунтяну в интервью Screenrant.

Он добавил, что окончательное решение о запуске производства еще не принято и должно пройти ряд согласований. Но при благополучном развитии событий он надеется, что съемки стартуют уже в 2025 году.

«Тон этого фильма должен быть немного темнее, чем то, что мы видели в «Криде», потому что эти персонажи пришли из другого мира, другой среды, другого воспитания. Мы хотим оставаться верными тому, что представляют собой эти персонажи», — добавил он.

История франшизы «Рокки» и «Крид» началась с амбициозного боксера Рокки Бальбоа, роль которого исполнил Сильвестр Сталлоне. В фильме «Рокки IV» (1985) Рокки столкнулся с советским боксером Иваном Драго, которого сыграл Дольф Лундгрен. В «Крид 2» (2018) сын Ивана, Виктор Драго, стал соперником Адониса Крида, ученика Рокки и сына Аполло Крида.