Кинофестиваль «Одна шестая» объявил победителей

На III Международном кинофестивале дебютов евразийского континента «Одна шестая» объявили победителей конкурса. Портал NEWS.ru выступал генеральным информационным партнером мероприятия.

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Награду за «Лучший национальный игровой дебют» забрала отечественная кинокартина «110» (режиссер Илья Михеев), за «Лучший национальный неигровой дебют» — тоже российский фильм «Мой друг — Сега» (режиссер Артем Гряник). В номинации «Лучший зарубежный игровой дебют» победу одержал фильм «Я, Марьям, дети и еще 26 человек» (Фаршад Хашеми, Чехия/Иран/Германия), «Лучший зарубежный неигровой дебют» — «Реквием по племени» (Марджан Хосрави, Иран). В номинации «Гран-при игрового конкурса» победителем стала кинокартина «Город ветра» (Лхагвадулама Пурев-Очир, Монголия), а в «Гран-при неигрового конкурса» — «Тайна имени» (Наргес Кальхор, Германия).

Приз за «Лучшую операторскую работу в игровом фильме» вручили Александру Красновскому («Кукушка», Россия), а за «Лучшую операторскую работу в неигровом фильме» — Максиму Зазулину («Мой друг Сега», Россия). Также победителем в номинации «Лучшая режиссерская работа» стал Джигми Тринли («Один из четырех», Тибет), в номинации «Кино, которое делает нас лучше» — фильм «Мы втроем» (Хения Бродбекер, Израиль). Лауреатом в номинации «За эстетику» стал фильм «Край ночи» (Андрей Натоцинский, Россия). Кроме того, приз зрительских симпатий вручили картине «ЮДИ: Танец в темноте» (Максим Башорин, Россия), а «Лучшим актерским ансамблем» стал актерский состав фильма «78 дней».

Фильм «Рыжий» закрыл кинофестиваль. В картине сыграли Евгений Ткачук, Евгений Серзин, Таисия Вилкова и Олег Гаркуша — фронтмен группы «АукцЫон», исполнивший в фильме роль поэта Евгения Евтушенко.