Кинофестиваль «Одна шестая» объявил победителей

На III Международном кинофестивале дебютов евразийского континента «Одна шестая» объявили победителей конкурса. Портал NEWS.ru выступал генеральным информационным партнером мероприятия.
Награду за «Лучший национальный игровой дебют» забрала отечественная кинокартина «110» (режиссер Илья Михеев), за «Лучший национальный неигровой дебют» — тоже российский фильм «Мой друг — Сега» (режиссер Артем Гряник). В номинации «Лучший зарубежный игровой дебют» победу одержал фильм «Я, Марьям, дети и еще 26 человек» (Фаршад Хашеми, Чехия/Иран/Германия), «Лучший зарубежный неигровой дебют» — «Реквием по племени» (Марджан Хосрави, Иран). В номинации «Гран-при игрового конкурса» победителем стала кинокартина «Город ветра» (Лхагвадулама Пурев-Очир, Монголия), а в «Гран-при неигрового конкурса» — «Тайна имени» (Наргес Кальхор, Германия).
Приз за «Лучшую операторскую работу в игровом фильме» вручили Александру Красновскому («Кукушка», Россия), а за «Лучшую операторскую работу в неигровом фильме» — Максиму Зазулину («Мой друг Сега», Россия). Также победителем в номинации «Лучшая режиссерская работа» стал Джигми Тринли («Один из четырех», Тибет), в номинации «Кино, которое делает нас лучше» — фильм «Мы втроем» (Хения Бродбекер, Израиль). Лауреатом в номинации «За эстетику» стал фильм «Край ночи» (Андрей Натоцинский, Россия). Кроме того, приз зрительских симпатий вручили картине «ЮДИ: Танец в темноте» (Максим Башорин, Россия), а «Лучшим актерским ансамблем» стал актерский состав фильма «78 дней».
Фильм «Рыжий» закрыл кинофестиваль. В картине сыграли Евгений Ткачук, Евгений Серзин, Таисия Вилкова и Олег Гаркуша — фронтмен группы «АукцЫон», исполнивший в фильме роль поэта Евгения Евтушенко.