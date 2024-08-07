Шон Леви отказался выпускать режиссерскую версию «Дэдпула и Росомахи»

Во время недавнего интервью, в ходе которого Шон Леви и Райан Рейнольдс обсуждали фильм «Дэдпул и Росомаха», актёра и режиссёра спросили про выход режиссёрской версии картины. Рейнольдс и Леви отрицают её выпуск.

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По словам Райана, он спрашивал у Леви, планируется ли сделать что-то в духе режиссёрской версии Зака Снайдера («Снайдерката»), на что Шон ответил отрицательно. Фанатам не стоит ждать какую-либо расширенную версию кинокомикса.

Режиссёрской версии не будет, потому что в итоге у нас получился такой фильм, каким мы хотели его видеть.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» вышел в США 26 июля. За всё время проката картина собрала кассу в размере $ 850 млн. Уже на этой неделе, уверены аналитики, картине покорится её первый $ 1 млрд.