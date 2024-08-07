Ленты «Союзмультфильма» закупили для показа в Европе и США

Больше 50 короткометражных и классических фильмов киностудии «Союзмультфильм» с начала 2024 года приобрели дистрибьюторы из различных стран, включая Францию, Бельгию, Чехию, Швейцарию, США и Канаду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

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Рост доходов киностудии от продажи короткометражных лент на международные рынки в этом году уже составил 30% по сравнению с 2023 годом.

«Мы рады делиться этим богатством во всех уголках нашей планеты, ведь российские мультфильмы — проводники общечеловеческих, универсальных ценностей, и, рассказанные языком образа, они попадают в сердца миллионов зрителей по всему миру», — говорит председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Популярнее всего у покупателей за границей стали ленты «Школа елок», «Носки для звезды», «Бельчонок и санки», «Посох», «Девочка, дракон и папа», «Теплая звезда» и «Два трамвая».

Известно, что европейская компания Les Films du Whippet организовала показы сборников короткометражек «Союзмультфильма» в кинотеатрах Франции, Бельгии и Швейцарии. В Греции фестиваль Olympia International Film Festival for Children and Young Audiences в Греции показал несколько фильмов студии для школьников в рамках образовательных кинотеатральных программ. Французская компания Saint Maur Enterprise опубликовала картины на своей онлайн-платформе Benshi.

При этом десять лент «Союзмультфильма», включая «Аленький цветочек», «Снежная королева», «Тайна третьей планеты», выпущены на носителях blu-ray в Канаде и США.

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