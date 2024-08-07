Закончились съемки сериала «Павел. Первый и последний»

Закончились съемки исторического сериала "Павел. Первый и последний". Режиссер Александр Котт. В роли Павла I - Денис Власенко. Также снимались: Наталья Суркова, Кирилл Кяро, Алексей Барабаш, Владимир Стеклов, Артем Крылов, Александр Чевычелов, Евгений Харитонов, Дарья Коныжева и другие. Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Москве и Ростове. Проект создается Первым каналом при поддержке Института развития интернета.

© Российская Газета

Александр Котт, режиссер, рассказывает про свою работу: "Наш "Павел I" - это история не про человека, который стремится к власти, не про человека, который обретает эту власть и не про несчастного человека во власти, а это камерная история про взаимоотношения Павла со своей матерью - Екатериной II. И это очень интересный акцент, в котором переливаются невероятные грани, где одновременно есть любовь и ненависть, желание жизни и смерти, терпение и страдание.

При этом сериал - не философские размышления на тему решений Павла, а это его история жизни от 5 лет до самого конца. Главный триггер сюжета - Павел не знает, кто убил его отца, и было ли это убийство вообще. Его расследование будет одним из главных магнитов для зрительского внимания".

Денис Власенко, исполнитель главной роли, признается, что за пару лет до того, как ему прислали сценарий сериала, он загадал желание сыграть именно Павла I: