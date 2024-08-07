Вышел русский трейлер индонезийского «Пункта назначения»

Индонезийский фильм ужасов "Кровавый вагон" ("Чёртова машина", Kereta Berdarah / 18+) получил дублированный трейлер.

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В российский прокат хоррор пойдет с 5 сентября как "Пункт назначения: Поезд № 13" - с навязчивой отсылкой то есть.

Строительство железной дороги к новому курорту проходит через священный лес, из-за чего лесные демоны приходят в ярость и убивают нескольких рабочих.

Некоторое время спустя первый туристический поезд - экспресс № 13 - торжественно отправляется по новому маршруту - состав из пяти вагонов должен проследовать через пять тоннелей. И после первого тоннеля пятый вагон состава загадочно исчезает. Это синопсис.