Финальная серия второго сезона «Дома дракона» разочаровала зрителей

Финальный эпизод второго сезона «Дома дракона» вышел 5 августа и оставил неоднозначные впечатления у зрителей. На сайте Rotten Tomatoes у восьмой серии второго сезона 48% свежести — это самый низкий рейтинг среди всех эпизодов двух сезонов проекта.

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Зрителям не понравилось, как авторы шоу закончили второй сезон. По мнению фанатов, HBO не оставила никакой кульминации. Иными словами, финал сезона получился «плохим».

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.