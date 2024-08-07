Виталий Хаев станет «Нейробатей» Дениса Власенко в новой комедии

Съёмки авантюрной комедии «Нейробатя» начались в Сергиевом Посаде в воссозданной деревне староверов. Остальное действие роуд-муви будет происходить в Москве и Подмосковье. В главных ролях заняты Денис Власенко, Валентина Ляпина, Настасья Самбурская, Виталий Хаев, Аскар Нигамедзянов, Александр Обласов, Сергей Чихачёв, блогеры Wylsacom, Даня Крастер, олимпийская чемпионка Александра Трусова с Макаром Игнатовым и другие. Главным аттракционом фильма станет специально разработанный для проекта аниматроник — робот-петух.

Гриша (Денис Власенко) — талантливый айтишник. Он работает с новейшими технологиями и мечтает представить своё главное изобретение на всероссийском чемпионате по битве роботов. Это уникальный робот-петух, которым можно управлять с помощью сознания. Петух всех сражает наповал. Однако Грише отказывают: ведь он — сын знаменитого крестного отца русской мафии по прозвищу Бес (Виталий Хаев). Теперь у Гриши появляется мечта — стереть из баз данных всю информацию, связывающую его с криминальным папашей. Но для этого нужна крупная сумма денег…

После неудачного побега из тюрьмы Бес впадает в кому. Но организаторов побега интересуют сто миллионов долларов, спрятанные преступником. Местоположение этого клада кроме Беса может знать лишь один человек — сын Гриша. Гала (Настасья Самбурская) готова на всё, чтобы выпытать у Гриши ценную информацию. Находясь перед реальной угрозой, Гриша придумывает способ выкрутиться: с помощью своей разработки он переселит сознание отца в умный гаджет и узнает ответ. Несмотря на то, что «Нейробатя» оказался в руках сына, он не торопится раскрывать свои секреты.

- Не хочется описывать Гришу общими словами, но, думаю, что его образ знаком каждому, - объясняет Денис Власенко. – Молодой талантливый парень мечтает о больших свершениях, но много чего боится. И, конечно, ему не хватает человека рядом, который мог бы ему просто сказать «ты молодец, продолжай»! Из-за всех этих передвижений сознания между гаджетами может показаться, что наша история сказочная. Но, мне кажется, что сюжет наоборот очень житейский и даже злободневный. Мы уже привыкли общаться через разные гаджеты, а связывает нас иногда и правда только блютуз. Надеюсь, что наш фильм покажет ценность настоящей, реальной связи между людьми.

Валя Ляпина играет в картине потерявшую слух девушку-староверку.

- Пока я готовилась к роли, я попробовала, какого это — ничего не слышать. Я ни с кем не разговаривала на площадке и ходила в наушниках. В какой-то момент я даже не поняла, что мы начали снимать — и в первом дубле играла прямо в наушниках! Это был очень сложный опыт, от тишины и белого шума у меня разболелась голова. Сыграть Пелагею — определённый вызов для меня. Такого рода роли у меня еще не было, поэтому я решила не упускать шанс поучаствовать в проекте.

Это уже вторая совместная работа режиссёра Виталия Дудки и актёра Дениса Власенко. Первым проектом был «Юра Дворник». Робота-петуха изготовила та же команда, что и Робогозина для сериала «Кибердеревня».

Ранее «ИнтерМедиа» сообщило о старте съёмок сериала «16 лет и 9 месяцев» о случайной беременности старшеклассницы.