В Свердловской области сняли 16 полнометражных картин в 2023 году

Число снятых полнометражных картин увеличилось в несколько десятков раз в Свердловской области за три года - так, в 2023 году было создано 16 полнометражных картин, сообщил журналистам режиссер, президент III Международного кинофестиваля "Одна шестая" Евгений Григорьев.

© кадр из фильма

"В 2023 году в Свердловской области было снято 16 картин больших, крупных, полнометражных. Три года назад было 0,5 [полфильма в год]" - рассказал Григорьев.

Он отметил, что благодаря этому запечатлевается уральская идентичность.

Например, съемки фильма "Мой дикий друг" с участием актеров Юрия Колокольникова, Максима Щеголева и Евгения Шварца проходили в Каменске-Уральском (выйдет в августе 2024 года), "Русские сны" с Тамарой Зиминой сняты в поселках Аять и Камышево (вышел в 2023 году), "Адам и Ева 2.0" с Дмитрием Чеботаревым, Николаем Добрыниным и Полиной Максимовой (вышел в 2024 году), "Сломя голову" с Павлом Деревянко (вышел в 2023 году) - в Екатеринбурге.

Минкультуры РФ ранее сообщало о перезапуске работы Свердловской киностудии и назначении ее нового гендиректора. Им стал Виктор Шадрин, занимавший руководящие посты на свердловских телеканалах. Одна из задач перезапущенной киностудии - увеличение количества выпускаемых картин.

Кинофестиваль дебютного полнометражного игрового и документального кино - единственный в Евразии. Впервые он прошел в августе 2022 года, за шесть дней работы принял более 3 тыс. гостей. В конкурсную и внеконкурсную программу тогда вошли 30 игровых и неигровых фильмов из России, Словении, Хорватии, Испании, Туркменистана, Казахстана и других стран.