Вышел трейлер мистического фильма «Затерянные»

Компания "НМГ Кинопрокат" и стриминг START представила трейлер и постер нового мистического триллера "Затерянные" режиссера Романа Каримова.

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По сюжету четверо коллег с амбициями и желанием добиться признания отправляются в командировку, но их путешествие превращается в кошмар.

Они оказываются в ловушке загадочного городка без денег и связи и сталкиваются с чередой необъяснимых препятствий, и с каждой минутой их уверенность в безопасности тает.

В ролях: Никита Кологривый, Егор Корешков, Даниил Толстокулаков, Серафима Соловьева, Артем Цуканов и другие.

Фильм будет представлен на фестивале "Окно в Европу" в конкурсе игрового кино. Премьера в широком прокате состоится 5 сентября.