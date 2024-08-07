Вышел русский трейлер хоррора «Заклятие Амелии»

Представлен локализованный трейлер зловещего португальского фильма ужасов "Заклятие Амелии" ("Дети Амелии", Amelia's Children / 18+). В российский прокат картина выйдет 15 августа.

© Российская Газета

По сюжету ленты с помощью ДНК-теста Эдвард, выросший в американском приюте, узнает правду о своей биологической семье и вместе со своей девушкой Райли едет в Португалию - чтобы познакомиться с братом-близнецом и матерью.

Оказалось, что семья парня ведет уединенный образ жизни в загородном особняке, пользующимся дурной славой у местных. И ведет себя крайне странно…

Режиссер, сценарист и продюсер - победитель Каннского МКФ Гэбриел Абрантеш.