В кинотеатрах РФ собираются показывать больше китайских фильмов

Сотрудничество России и Китая в сфере кино очень хорошо развивается, в российских кинотеатрах станет больше китайских фильмов. Об этом заявил ТАСС советник-посланник по культуре посольства Китая в РФ Фэн Литао.

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"В рамках Года культуры России и Китая мы видели больше 400 разных мероприятий. Они помогают и содействуют развитию сотрудничества между нами в области культуры, - сказал дипломат. - Планируется еще много мероприятий. В этом году сразу несколько известных музыкальных ассамблей и оркестров, государственных театров Китая будут выступать в Москве и Санкт-Петербурге в конце сентября".

По его словам, у Китайского цирка также существует план мероприятий в России. "В следующем году во время фестиваля имени Чехова будут выступать очень известные китайские танцевальные коллективы, - рассказал собеседник агентства. - Кроме этого, в области кино тоже очень хорошо развивается сотрудничество.

В прошлом году в России появилось пять китайских фильмов, [их] уже показывали в кинотеатрах. В этом году будет еще больше. И российские фильмы такие, как "Вызов", тоже вызвали большой интерес китайских зрителей".