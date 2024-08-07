Слэшер-трилогия «X» с Мией Гот появится на книжных полках

Студия A24 рассказала о готовящейся новеллизации слэшеров "X", "Пэрл" и "Максин XXX" Тая Уэста, пишет Collider.

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Как отмечает издание, они могут появиться на книжных полках уже в 2024 году.

Автором выступит писатель Тим Ваггонер, который известен работой в жанрах хоррора и фэнтези. Планируется, что "X" выйдет 24 сентября, "Пэрл" – 19 ноября, а "Максин" издадут в начале 2025 года.

Инди-трилогия появилась на экранах в 2022 году и суммарно собрала в мире 45 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что актер Зак Эфрон снимется в триллере Famous от студии A24. Режиссером картины выступит создатель фильма "Путь ноги и кулака" Джоди Хилл. История основана на одноименном романе Блейка Крауча и адаптирована Чадом Ходжем.

Картина расскажет о Лэнсе Данквисте, который невероятно похож на своего киноидола Джеймса Дженсена. Обе роли исполнит Эфрон.