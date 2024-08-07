Полный провал? Критики громят экранизацию Borderlands

До появления в кинотеатрах экранизации Borderlands остались считаные часы. И хотя западные критики еще не выпустили полноценные рецензии на фильм, многие из них поделились своим мнением в социальных сетях. И вердикт их неутешителен.

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Я уже посмотрел Borderlands, и это действительно плохо. Я очень хотел, чтобы он мне понравился, но унылый сюжет и картинка, которая выглядит одновременно дорогой и дешевой, фильм в полный провал. Мэттью Симпсон из MoviesWeTexted Borderlands озадачивает. В нем есть потенциал, но он так и не раскрывается из-за скучного сценария; декорации впечатляют, но фильм выглядит дешево из-за плохой графики. Актеры великолепны, но их персонажи недостаточно проработаны, а большинство шуток просто несмешные. Даррен Закус из Movie Scene Canada Borderlands — это катастрофа. Наполненный всеми клише, которые только можно придумать, этот фильм променял хаос и безумие игр на безжизненную, несмешную и визуально отталкивающую пустышку с раздражающими персонажами. Адриан Капоруссо из Bitesize Breakdown

Впрочем, есть и позитивные отзывы. Например, журналист из The Hollywood Handle назвал фильм «веселым боевичком с рейтингом PG-13» и призвал не ждать от него слишком многого. В этом случае картина может вам понравиться.

Главные роли в экранизации сыграли Кейт Бланшетт (Лилит), Ариана Гринблатт (Крошка Тину), Флориан Мунтяну (Криг), Кевин Харт (Роланд), Джейми Ли Кертис (Патриция Таннис) и Джек Блэк (Железяка). Режиссером выступил Элай Рот.

В России фильм выйдет 8 августа. У нас лента получила название «Бордерлендс».