Вышел тизер хоррора «Присутствие»

Кинокомпании Extension 765 и The Spectral Spirit Company опубликовали пугающий тизер хоррора «Присутствие». В ролике камера сначала показывает вид из окна, а затем – внутреннее убранство тёмного и мрачного дома.

© Чемпионат.com

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 13 марта 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале NEON. Права на видео принадлежат Extension 765/The Spectral Spirit Company.

Согласно короткому синопсису, во время переезда в новый загородный дом члены семьи начинают понимать, что находятся здесь не одни. Другие детали сюжета не раскрываются.

В актёрский состав вошли Люси Лью («Ангелы Чарли», «Убить Билла»), Джулия Фокс, Крис Салливан, Каллина Лэнг, Эдди Мэдэй, Вест Малхолланд и другие. Режиссёром выступил Стивен Содерберг, поставивший фильмы «Одиннадцать друзей Оушена» и «Прачечная».