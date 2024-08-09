«Подростки. Первая любовь» откроет 32-й кинофестиваль «Окно в Европу»

Картина Святослава Подгаевского "Подростки. Первая любовь" - мелодрама-мюзикл о взрослении на сюжет "Ромео и Джульетты" - откроет 32-й фестиваль российского кино "Окно в Европу", который пройдет в Выборге с 9 по 15 августа, сообщила пресс-служба смотра. В конкурсные программы - игрового, неигрового и анимационного кино - вошли более 50 фильмов.

© Кадр из фильма "Подростки. Первая любовь

"Фильмом открытия фестиваля российского кино "Окно в Европу" стала картина Святослава Подгаевского "Подростки. Первая любовь". Для мастера хоррора, чьи фильмы прокатывались более чем в ста странах мира, "Подростки" стали дебютом в жанре ностальгической подростковой мелодрамы-мюзикла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой киноработе режиссер по-новому смотрит на 1990-е годы.

Главные роли в картине исполнили Алексей Онежин и Александра Тихонова, а также Никита Кологривый и многократная обладательница "Ники" и "Золотого орла" Елена Лядова.

По словам программного директора фестиваля Андрея Апостолова, в программе нынешнего киносмотра почти половина конкурсных фильмов - дебюты, что соответствует его девизу "Прогноз на завтра", а документальный конкурс в 2024 году - полностью премьерный. В конкурсе игрового кино участвуют 11 картин, в категории неигрового кино - 12 фильмов, больше всего кинопроектов - 30 - представлено в анимационном конкурсе.

Председателем жюри игрового кино стал режиссер Владимир Котт. Жюри конкурса неигрового кино возглавил режиссер Алексей Федорченко, жюри анимационного конкурса - режиссер Светлана Филиппова.

В конкурсе "Выборгский счет", куда включаются фильмы конкурса игрового кино, а также фильмы, отмеченные наградами кинофестивалей, участвуют три картины - "Лгунья" Юлии Трофимовой (победитель конкурса "Русские премьеры" ММКФ), "Последняя цена" Наура Гармелиа (победитель российского конкурса "Духа огня") и "Бери да помни" Байбулата Батуллина (победитель дебютного конкурса "Короче"). Победители конкурса определятся голосованием участников-кинематографистов, представителей СМИ и зрителей.

Участников и зрителей смотра ждут также образовательная программа об истории ленинградского кино, внеконкурсные секции "Год семьи", "Кино о кино", "Булгаков. Избранное", "Осенние премьеры", "Сериальная пауза", специальные показы, неформальные встречи, а также мастер-классы с известными кинематографистами.

Символом нынешнего киносмотра стал кадр с Инной Чуриковой из фильма "Начало" - в память о выдающейся актрисе и ее муже режиссере Глебе Панфилове.

Фильмом закрытия фестиваля станут "Пираты галактики Барракуда" режиссера Антона Борматова.

Выборгский киносмотр, основанный в 1993 году, является старейшим национальным кинофестивалем в России. У его истоков стояли кинорежиссеры Марлен Хуциев, Савва Кулиш, Станислав Ростоцкий, а также композитор Микаэл Таривердиев. Учредителями фестиваля являются Русско-Европейская киноассоциация, Министерство культуры РФ и правительство Ленинградской области. Девиз фестиваля: "Российское кино - прогноз на завтра".