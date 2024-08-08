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В программу фестиваля "Новый сезон" вошли 16 сериалов

Полнометражные фильмы и сериалы вошли в программу Третьего фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон", в том числе "Последний богатырь. Наследие" Антона Маслова, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов фестиваля.

В программу фестиваля «Новый сезон» вошли 16 сериалов
© Unsplash

От онлайн-кинотеатра Wink в программу вошли три новых проекта, в числе которых сериал-катастрофа про спасательную операцию "Челюскин. Первые" с Глебом Калюжным и Стасей Милославской в главных ролях, новый сериал от создателей "Трудных подростков" - научно-фантастический детектив "Подростки в космосе" с молодым актерским составом, а также драмеди "Между нами химия", где в актерском дуэте встретятся Саша Бортич и Никита Ефремов.

Онлайн-кинотеатр Kion представит два сериала, а также романтическую комедию "Море на двоих".

"В сериале "Первый номер" с Евгением Цыгановым некогда успешный писатель перезапускает глянцевый журнал и собственную жизнь. Мистическая мелодрама про обретение женской внутренней свободы - "Танго на осколках" с Юлией Снигирь и Денисом Шведовым. Это заметные проекты грядущего сезона Kion, в которых заложены наши ценности: рассказывать необычные истории про обычных людей, смотреть на привычные ситуации под непривычным углом, говорить со зрителями о личном счастье в ближнем круге семьи", - сказал генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Игорь Мишин.

"Иви" в 2024 году привезет на фестиваль следующие проекты: "Чужие деньги", "Гостья" и "Встретимся вчера". Okko представит несколько сериалов, среди которых мистический триллер о подростке, который чудом выжил после страшного пожара, "Мы здесь, чтобы вам помочь".

Платформа Start привезет на фестиваль комедию "Знакомство родителей" и два сериала. Драма "Дети перемен" продолжит тему 1980-1990-х, которая в настоящее время вызывает интерес у зрителя. Сериал "Последний богатырь. Наследие", продолжение вселенной "Последнего богатыря". "Этот сериал не имеет аналогов в стране по своему масштабу, географии, компьютерной графике и технологиям, по концентрации звездного каста и профессионалов индустрии.

"Последний богатырь. Наследие" обещает стать главным событием осени, но зрители фестиваля смогут первыми увидеть две серии сериала раньше всех", - отметил генеральный продюсер и сооснователь платформы Эдуард Илоян.

"Кинопоиск" в 2024 году привезет комедийные проекты - фильм Владимира Зинкевича "Где наши деньги?" и сериал "Красная Поляна" от команды во главе с режиссером "Беспринципных" Романом Прыгуновым. Платформа Premier также представит несколько фильмов и сериалов.

Смотр 2024 года

Третий фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" пройдет в 2024 году на курорте "Роза Хутор" в Сочи с 9 по 14 сентября.

О фестивале

В 2023 году фестиваль "Новый сезон" проходил на сочинском курорте "Роза Хутор" с 7 по 12 сентября. Картина режиссера Сергея Ильина "Страсти по Матвею" стала лучшим фильмом, а героем "Нового сезона" - исполнитель главной роли в этом фильме Денис Власенко. Героинями "Нового сезона" стали Виктория Исакова (фильм "Лунатики"), Мария Мацель (сериал "Черное облако") и Валери Зоидова, сыгравшая в фильме "Страсти по Матвею".

В номинации "Самый ожидаемый сериал" победу одержал сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана". Попечительский совет фестиваля также выбрал победителя в номинации "Открытие "Нового сезона" - приз получила Дарья Мороз. Она представила на фестивале сериал "Секс. До и после".

Фильмы и сериалы
Гостья
Последний богатырь
Антон Маслов
Денис Власенко
Эдуард Илоян
Стася Милославская
Глеб Калюжный
Роман Прыгунов
Никита Ефремов
Игорь Мишин
Сергей Ильин
Виктория Исакова
Дарья Мороз
Жора Крыжовников
Юлия Снигирь
Евгений Цыганов
Денис Шведов