В программу фестиваля "Новый сезон" вошли 16 сериалов

Полнометражные фильмы и сериалы вошли в программу Третьего фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон", в том числе "Последний богатырь. Наследие" Антона Маслова, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов фестиваля.

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От онлайн-кинотеатра Wink в программу вошли три новых проекта, в числе которых сериал-катастрофа про спасательную операцию "Челюскин. Первые" с Глебом Калюжным и Стасей Милославской в главных ролях, новый сериал от создателей "Трудных подростков" - научно-фантастический детектив "Подростки в космосе" с молодым актерским составом, а также драмеди "Между нами химия", где в актерском дуэте встретятся Саша Бортич и Никита Ефремов.

Онлайн-кинотеатр Kion представит два сериала, а также романтическую комедию "Море на двоих".

"В сериале "Первый номер" с Евгением Цыгановым некогда успешный писатель перезапускает глянцевый журнал и собственную жизнь. Мистическая мелодрама про обретение женской внутренней свободы - "Танго на осколках" с Юлией Снигирь и Денисом Шведовым. Это заметные проекты грядущего сезона Kion, в которых заложены наши ценности: рассказывать необычные истории про обычных людей, смотреть на привычные ситуации под непривычным углом, говорить со зрителями о личном счастье в ближнем круге семьи", - сказал генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Игорь Мишин.

"Иви" в 2024 году привезет на фестиваль следующие проекты: "Чужие деньги", "Гостья" и "Встретимся вчера". Okko представит несколько сериалов, среди которых мистический триллер о подростке, который чудом выжил после страшного пожара, "Мы здесь, чтобы вам помочь".

Платформа Start привезет на фестиваль комедию "Знакомство родителей" и два сериала. Драма "Дети перемен" продолжит тему 1980-1990-х, которая в настоящее время вызывает интерес у зрителя. Сериал "Последний богатырь. Наследие", продолжение вселенной "Последнего богатыря". "Этот сериал не имеет аналогов в стране по своему масштабу, географии, компьютерной графике и технологиям, по концентрации звездного каста и профессионалов индустрии.

"Последний богатырь. Наследие" обещает стать главным событием осени, но зрители фестиваля смогут первыми увидеть две серии сериала раньше всех", - отметил генеральный продюсер и сооснователь платформы Эдуард Илоян.

"Кинопоиск" в 2024 году привезет комедийные проекты - фильм Владимира Зинкевича "Где наши деньги?" и сериал "Красная Поляна" от команды во главе с режиссером "Беспринципных" Романом Прыгуновым. Платформа Premier также представит несколько фильмов и сериалов.

Смотр 2024 года

Третий фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" пройдет в 2024 году на курорте "Роза Хутор" в Сочи с 9 по 14 сентября.

О фестивале

В 2023 году фестиваль "Новый сезон" проходил на сочинском курорте "Роза Хутор" с 7 по 12 сентября. Картина режиссера Сергея Ильина "Страсти по Матвею" стала лучшим фильмом, а героем "Нового сезона" - исполнитель главной роли в этом фильме Денис Власенко. Героинями "Нового сезона" стали Виктория Исакова (фильм "Лунатики"), Мария Мацель (сериал "Черное облако") и Валери Зоидова, сыгравшая в фильме "Страсти по Матвею".

В номинации "Самый ожидаемый сериал" победу одержал сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана". Попечительский совет фестиваля также выбрал победителя в номинации "Открытие "Нового сезона" - приз получила Дарья Мороз. Она представила на фестивале сериал "Секс. До и после".