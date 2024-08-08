Дарья Мороз приступила к съемкам проекта "Неземная"

Актриса Дарья Мороз приступила к съемкам сериала в жанре романтического городского фэнтези "Неземная" с Лизой Ищенко, Романом Евдокимовым и Львом Зулькарнаевым в главных ролях, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.

"Онлайн-кинотеатр Kion и продюсерская компания "Марс медиа" приступили к съемкам романтического городского фэнтези "Неземная" - новой режиссерской работы популярной актрисы Дарьи Мороз ("Клиника счастья", "Содержанки", "Секс до и после"). У проекта большая сценарная команда - Юрий Патренин, Дмитрий Шутко, Ольга Френкель, Мария Тиллес, Дарья Павлотос, Ксения Мирошник и сама Дарья Мороз. В сериале снимаются Лиза Ищенко, Светлана Иванова, Роза Хайруллина, Лев Зулькарнаев, Роман Евдокимов, Алла Сигалова, Игорь Миркубанов", - рассказали в пресс-службе.

"Неземная" - это проект, в котором соединяются жанры романтики и комедии, а действие происходит в большом городе, он будет сниматься в эстетике городского фэнтези.

"Это кино про то, как одна маленькая девочка с большим сердцем стала светом, который разгонит самую темную ночь и напомнит всем - и людям и ангелам о своем предназначении, о котором они начали забывать в ежесекундной суете. "Неземная" о том, как человек совершает поступки во имя любви, восстанавливая баланс света и тьмы на Земле. Это история про то, как близки фантасмагория и реальность, как соседствуют тьма со светом и все это есть части одного целого", - поделилась режиссер.

По словам Мороз, "Неземная" - зрительская, гротесковая, черная комедия, населенная яркими персонажами.