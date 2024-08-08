Netflix отказался развивать вселенную «Армии мертвецов» Зака Снайдера

Режиссёр Зак Снайдер рассказал в интервью изданию The Wrap, что Netflix закрыл его франшизу «Армия мертвецов». Изначально об этом сообщило издание What's on Netflix, а затем подтвердил и сам постановщик.

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Netflix отменил как полноценный сиквел ленты, который должен был выйти под названием «Планета мертвецов», так и анимационный проект. В интервью жена Снайдера Дебора отметила, что, несмотря на закрытие франшизы, осенью в парках развлечений Six Flags планируется запустить аттракционы в стиле «Армии мертвецов».

При этом нельзя сказать, что «Армия мертвецов» слабо стрельнула. За первые 28 дней на Netflix «Армию мертвецов» посмотрели 75 млн домохозяйств. Картина стала девятой по популярности оригинальной лентой Netflix в истории сервиса.