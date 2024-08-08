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Вышел тизер сериала "Дети перемен" с Викторией Исаковой и Славой Копейкиным

Завершились съемки нового сериала "Дети перемен" от режиссеров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой ("Черная весна", "Фишер"). Восьмисерийная криминальная драма фиксирует воспоминания о противоречивых 90-х и переосмысляет переломную эпоху страны через историю одной семьи. Премьера сериала состоится на фестивале "Новый сезон".

Вышел тизер сериала «Дети перемен»
© Российская Газета

Действие "Детей перемен" (ранее сериал назывался "Дети Флоры") развернется на фоне 90-х - времени, когда "жизнь по понятиям" разделяла даже самых близких людей, и брат был готов убить брата. В центре сюжета - трое братьев от разных отцов - Петр, Юра и Руслан. Их мать - водитель троллейбуса Флора - объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

"Это была любовь с первого взгляда и с материалом, и с режиссерами, - рассказывает исполнительница роли Флоры Виктория Исакова. - Когда такое единение случается в кино - это всегда чудо и показатель того, что мы все занимаемся чем-то настоящим. Мне так повезло с молодыми актерами, которые играют моих сыновей. Каждый раз, когда мы встречались на съемочной площадке, мне хотелось их обнимать и говорить: "Боже мой, как мне повезло, что у меня такие дети!" Я и говорила на самом деле. А они мне: "А нам как повезло с мамой!" Это абсолютно фантастическая штука, потому что и Слава, и Макар, и Хетаг, несмотря на юный возраст, правда большие артисты".

В кадре также - Тимофей Трибунцев, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Александр Яценко, Сергей Гилев, Макар Хлебников, Артем Быстров, Анна Снаткина, Софья Лебедева, Кузьма Котрелев, Хетаг Хинчагов, Артем Кошман, Андрей Максимов и другие. Съемки сериала проходили весной и летом 2024 года в Москве, Жуковском, Санкт-Петербурге и Владимире.

Сериал "Дети перемен", как и ранее драму "Слово пацана. Кровь на асфальте", можно будет увидеть в онлайн-кинотеатрах уже этой осенью, а после выхода всех эпизодов в онлайн-кинотеатрах, проект смогут оценить и зрители телеканала НТВ.

Между тем

Представлен сегодня и тизер-постер сериала "Аутсорс" - проект также вошел в программу фестиваля "Новый сезон".

Он рассказывает о том, что в середине 90-х, когда смертная казнь еще была разрешена, в тюрьме специального назначения появляется новый сотрудник. Как и его коллегам, Косте (Иван Янковский) предстоит приводить в исполнение смертные приговоры, но у него особый взгляд на справедливость. Встретившись с отцом одной из жертв, Костя понимает, что именно близкие погибших имеют право на исполнение наказания, а некоторые даже готовы за это заплатить. Нашим героям и не снились такие деньги, которые предложила мать за убийство насильника своей дочери. Заручившись поддержкой коллег-надзирателей (Эльдар Калимулин и Данил Стеклов), прокурора (Дмитрий Сумин) и тюремного врача (Леонид Тележенский), герой придумывает новый бизнес - отдавать убийства смертников на аутсорс, но скоро выясняется, что деньги и справедливость несовместимы.

Режиссер: Душан Глигоров, оператор: Батыр Моргачев. Автор сценария и шоураннер: Анна Козлова. Также в ролях: Мила Ершова, Карина Александрова, Даша Котрелева, Дарья Савельева, Елизавета Руфина, Сергей Дьяков и другие.

Фильмы и сериалы
Артем Кошман
Душан Глигоров
Эльдар Калимулин
Кузьма Котрелев
Дарья Савельева
Сергей Тарамаев
Сергей Гилев
Дмитрий Сумин
Данил Стеклов
Анна Козлова
Софья Лебедева
Любовь Львова
Анна Снаткина
Артем Быстров
Виктория Исакова
Тимофей Трибунцев
Иван Янковский
Сергей Дьяков
Андрей Максимов
Александр Яценко