Вышел тизер сериала «Дети перемен»

Завершились съемки нового сериала "Дети перемен" от режиссеров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой ("Черная весна", "Фишер"). Восьмисерийная криминальная драма фиксирует воспоминания о противоречивых 90-х и переосмысляет переломную эпоху страны через историю одной семьи. Премьера сериала состоится на фестивале "Новый сезон".

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Действие "Детей перемен" (ранее сериал назывался "Дети Флоры") развернется на фоне 90-х - времени, когда "жизнь по понятиям" разделяла даже самых близких людей, и брат был готов убить брата. В центре сюжета - трое братьев от разных отцов - Петр, Юра и Руслан. Их мать - водитель троллейбуса Флора - объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

"Это была любовь с первого взгляда и с материалом, и с режиссерами, - рассказывает исполнительница роли Флоры Виктория Исакова. - Когда такое единение случается в кино - это всегда чудо и показатель того, что мы все занимаемся чем-то настоящим. Мне так повезло с молодыми актерами, которые играют моих сыновей. Каждый раз, когда мы встречались на съемочной площадке, мне хотелось их обнимать и говорить: "Боже мой, как мне повезло, что у меня такие дети!" Я и говорила на самом деле. А они мне: "А нам как повезло с мамой!" Это абсолютно фантастическая штука, потому что и Слава, и Макар, и Хетаг, несмотря на юный возраст, правда большие артисты".

В кадре также - Тимофей Трибунцев, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Александр Яценко, Сергей Гилев, Макар Хлебников, Артем Быстров, Анна Снаткина, Софья Лебедева, Кузьма Котрелев, Хетаг Хинчагов, Артем Кошман, Андрей Максимов и другие. Съемки сериала проходили весной и летом 2024 года в Москве, Жуковском, Санкт-Петербурге и Владимире.

Сериал "Дети перемен", как и ранее драму "Слово пацана. Кровь на асфальте", можно будет увидеть в онлайн-кинотеатрах уже этой осенью, а после выхода всех эпизодов в онлайн-кинотеатрах, проект смогут оценить и зрители телеканала НТВ.

Между тем

Представлен сегодня и тизер-постер сериала "Аутсорс" - проект также вошел в программу фестиваля "Новый сезон".

Он рассказывает о том, что в середине 90-х, когда смертная казнь еще была разрешена, в тюрьме специального назначения появляется новый сотрудник. Как и его коллегам, Косте (Иван Янковский) предстоит приводить в исполнение смертные приговоры, но у него особый взгляд на справедливость. Встретившись с отцом одной из жертв, Костя понимает, что именно близкие погибших имеют право на исполнение наказания, а некоторые даже готовы за это заплатить. Нашим героям и не снились такие деньги, которые предложила мать за убийство насильника своей дочери. Заручившись поддержкой коллег-надзирателей (Эльдар Калимулин и Данил Стеклов), прокурора (Дмитрий Сумин) и тюремного врача (Леонид Тележенский), герой придумывает новый бизнес - отдавать убийства смертников на аутсорс, но скоро выясняется, что деньги и справедливость несовместимы.

Режиссер: Душан Глигоров, оператор: Батыр Моргачев. Автор сценария и шоураннер: Анна Козлова. Также в ролях: Мила Ершова, Карина Александрова, Даша Котрелева, Дарья Савельева, Елизавета Руфина, Сергей Дьяков и другие.