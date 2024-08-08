Патриша Аркетт и Том Фелтон сыграют в хорроре «Они убьют тебя»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что к актёрскому составу хоррора «Они убьют тебя» присоединились Патриша Аркетт, известная по «Отрочеству», и звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон.

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Главную роль в ленте сыграет Зази Битц, известная по «Дэдпулу 2». Сюжет картины посвящён девушке, которая устраивается на работу экономкой в элитную высотку Нью-Йорка. Однако вскоре она выясняет, что все предыдущие работницы исчезли при загадочных обстоятельствах, а сами жители дома хранят немало секретов.

Фильм снимет российский режиссёр Кирилл Соколов, он же выступает одним из сценаристов картины. Ранее Соколов снял ленты «Папа, сдохни» и «Оторви и выбрось». Продюсировать проект будут Энди и Барбара Мускетти, работавшие над дилогией «Оно».

Премьера хоррора состоится в 2025 году.