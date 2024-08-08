Вышел трейлер индонезийского хоррора «Пункт назначения: Поезд №13»

На канале Kinologistika вышел дублированный трейлер индонезийского фильма ужасов «Пункт назначения: Поезд № 13». В ролике показали главных героев картины, завязку сюжета и множество паранормальных явлений.

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Видео доступно на YouTube-канале Kinologistika. Права на видео принадлежат MVP Pictures.

Согласно синопсису, курортный экспресс № 13 полон счастливых пассажиров, которые предвкушают отличную поездку на побережье. Компания молодёжи распевает песни, начальник поезда отмечает первую поездку по новому участку дороги с богатым инвестором в бизнес-классе. Однако рельсы были проложены через места, где обитают демоны.

В актёрский состав вошли Хана Маласан, Зара Леола, Фадли Файсал, Кики Нарендра, Путри Аюдья, Яма Карлос, Рут Марини, Сахира Анджани, Тотос Расити, Агнес Наоми и другие. Кресло режиссёра занял Ризал Мантовани.

Премьера ленты «Пункт назначения: Поезд № 13» в кинотеатрах России состоится 5 сентября.