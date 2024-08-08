Критики назвали лучший фильм по комиксам Marvel

Анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные» признан самым лучшим проектом по комиксам Marvel. Об этом со ссылкой на Rotten Tomatoes сообщает Business Insider.

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Портал, составивший специальный рейтинг, указал, что данная работа, главным героем которой является Майлз Моралес, получила 97%. При этом данный мультик был награждён «Оскаром», как лучший анимационный фильм 2019 года.

Второе место в списке с результатом 96% занял фильм «Чёрная пантера» с Чедвиком Боузманом в главной роли. Отмечается, что это единственная лента Marvel, номинированная на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

ТОП-3 замкнуло продолжение истории Майлза Моралеса. Это анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные», вышедший в 2023 году и набравший 95%.

Худшими лентами, когда-либо снятыми по мотивам комиксов Marvel, назвали «Фантастическую четвёрку» 2015 года (9%), «Электру» (11%) и «Мадам Паутина» (11%).

Ранее глава Marvel Studios Кевин Файги получил звезду на Аллее славы в Голливуде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».