Критики назвали лучший фильм по комиксам Marvel
Анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные» признан самым лучшим проектом по комиксам Marvel. Об этом со ссылкой на Rotten Tomatoes сообщает Business Insider.
Портал, составивший специальный рейтинг, указал, что данная работа, главным героем которой является Майлз Моралес, получила 97%. При этом данный мультик был награждён «Оскаром», как лучший анимационный фильм 2019 года.
Второе место в списке с результатом 96% занял фильм «Чёрная пантера» с Чедвиком Боузманом в главной роли. Отмечается, что это единственная лента Marvel, номинированная на «Оскар» в категории «Лучший фильм».
ТОП-3 замкнуло продолжение истории Майлза Моралеса. Это анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные», вышедший в 2023 году и набравший 95%.
Худшими лентами, когда-либо снятыми по мотивам комиксов Marvel, назвали «Фантастическую четвёрку» 2015 года (9%), «Электру» (11%) и «Мадам Паутина» (11%).
Ранее глава Marvel Studios Кевин Файги получил звезду на Аллее славы в Голливуде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».