В Сеть слили первые эпизоды второго сезона шоу «Аркейн» от Netflix

На этой неделе в Сети появились первые пять эпизодов второго сезона шоу «Аркейн» от Netflix. Серии залиты в плохом качестве и со множеством вводных марок, однако просмотр это не затрудняет. В связи со сложившейся ситуацией фанатам анимационного сериала стоит быть крайне осторожными, чтобы не словить спойлеры.

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Сама Netflix пока никак слив не прокомментировала. Анимационный проект продолжает историю персонажей из видеоигры League of Legends.

«Аркейн» рассказывает о двух сёстрах — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.

Официально второй сезон должен выйти в ноябре этого года. Сколько в него войдёт эпизодов, пока не раскрывается.