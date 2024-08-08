Детский детективный сериал «Любопытная Варвара» выйдет 1 сентября

Онлайн-кинотеатр Wink.ru представил трейлер и дату премьеры сериала «Любопытная Варвара» (6+). Первые серии истории о больших приключениях маленького детектива будут доступны зрителям 1 сентября. Восьмисерийный проект пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «‎Чистые»‎, «Балет», «Фишер» и другие).

© кадр из фильма

Производством занималась кинокомпания «Карго» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В день премьеры зрители Wink.ru увидят два эпизода, далее серии будут выходить по одной в неделю.

Главные роли в экранизации одноименной серии детских детективов Георгия Ланского исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Людмила Артемьева, Олеся Железняк и Виктор Бычков. «Любопытную Варвару» уже успели высоко оценить критики и члены жюри фестиваля «Пилот», где сериал забрал главную награду.

Десятилетняя Варвара Смородина — самый настоящий вундеркинд, необычайно умная и начитанная девочка. Она знает все про криминалистику и мечтает стать выдающейся сыщицей, как ее дедушка. «Любопытненько!» — коронная фраза Варвары. Приехав на лето к бабушке и дедушке в поселок Верховой, Варя сталкивается с массой таинственных преступлений и берется за расследование вместе со своим новым другом — простодушным сельским мальчиком Васей. Оказывается, в тихом поселке немало тайн и необычных происшествий.

Юрий Коробейников, режиссер:

«Нам безумно повезло — наш детский актерский состав был очень талантливым и очень профессиональным. Я удивлялся, как Полина Айнутдинова страницами запоминала текст, давала фору взрослым артистам и побеждала собственные страхи. Была сцена в деревенском сарае, где оказались какие-то жуки, а у Полины дикая фобия насекомых, как выяснилось. Мы останавливали съемки на полчаса, выгоняли всех этих жуков. Полина, конечно, все равно боялась, но вернулась на площадку и стойко продолжила работу».

Полина Айнутдинова, актриса:

«Моя героиня Варвара очень хитрая и любопытная. Она хочет стать сыщиком, как ее дедушка. И этим она на меня очень похожа: я тоже любопытная. Мы обе постоянно хотим узнавать что-то новое и любим читать».

Олеся Железняк, актриса: