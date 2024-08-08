Вышел трейлер сериала «Трасса» с Анной Михалковой

Опубликован первый трейлер ожидаемого российского сериала "Трасса".

© Российская Газета

Психологический триллер с Кариной Разумовской, Анной Михалковой, Лизой Ищенко и Александром Ильиным выйдет на Okko. Точной даты премьеры пока нет.

Проект расскажет историю судьи Светланы Незнамовой, отправившейся на поиски пропавшей приёмной дочери, которая сбежала, чтобы найти настоящих родителей.

Светлана сталкивается с целой преступной сетью: небольшой курортный городок оказывается местом страшного преступления.

Режиссер-постановщик - Душан Глигоров, автор сценария - Олег Маловичко.