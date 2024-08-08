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Опубликован трейлер сериала "Трасса" с Анной Михалковой и Александром Ильиным

Опубликован первый трейлер ожидаемого российского сериала "Трасса".

Вышел трейлер сериала «Трасса» с Анной Михалковой
© Российская Газета

Психологический триллер с Кариной Разумовской, Анной Михалковой, Лизой Ищенко и Александром Ильиным выйдет на Okko. Точной даты премьеры пока нет.

Проект расскажет историю судьи Светланы Незнамовой, отправившейся на поиски пропавшей приёмной дочери, которая сбежала, чтобы найти настоящих родителей.

Светлана сталкивается с целой преступной сетью: небольшой курортный городок оказывается местом страшного преступления.

Режиссер-постановщик - Душан Глигоров, автор сценария - Олег Маловичко.

Фильмы и сериалы
Душан Глигоров
Олег Маловичко
Карина Разумовская
Александр Ильин
Анна Михалкова
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