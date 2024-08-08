Вышел трейлер сериала «Трасса» с Анной Михалковой

Опубликован трейлер сериала "Трасса" с Анной Михалковой и Александром Ильиным
Опубликован первый трейлер ожидаемого российского сериала "Трасса".
Психологический триллер с Кариной Разумовской, Анной Михалковой, Лизой Ищенко и Александром Ильиным выйдет на Okko. Точной даты премьеры пока нет.
Проект расскажет историю судьи Светланы Незнамовой, отправившейся на поиски пропавшей приёмной дочери, которая сбежала, чтобы найти настоящих родителей.
Светлана сталкивается с целой преступной сетью: небольшой курортный городок оказывается местом страшного преступления.
Режиссер-постановщик - Душан Глигоров, автор сценария - Олег Маловичко.