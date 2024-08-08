Фильм «Дэдпул и Росомаха» начали продвигать через наружную рекламу

В Москве появилась реклама фильма «Дэдпул и Росомаха», показ которого в России идет неофициально. Она размещена на остановках «Мосгортранса» вблизи некоторых кинотеатров, в которых картина демонстрируется в рамках предсеансного обслуживания, обнаружил «Коммерсантъ». Рекламным оператором «Мосгортранса» является ГК Russ. Согласно баннеру с рекламой фильма, заказчик — компания «Мирт», которая осуществляет дистанционную продажу билетов на киносеансы. Она же — юрлицо проекта «То кино», который занимается арендой залов в кинотеатрах «для долгожданных и многочисленных показов».

© кадр из фильма

Прокатного удостоверения у фильма нет, получается, и подобная реклама является незаконной, но кому в таком случае грозит административная ответственность? Комментирует руководитель практики «Медиаправо» юридической фирмы «Интеллект» Михаил Хохолков:

Михаил Хохолков руководитель практики «Медиаправо» юридической фирмы «Интеллект»

«Безусловно, обнаруженную рекламу с такими фильмами встретишь нечасто, может быть, это даже единственный случай, о котором стало широко известно. И если рассматривать этот вопрос с точки зрения законодательства о рекламе, получается следующая ситуация: содержание рекламы имеет значение для квалификации возможных нарушений. Если же мы напрямую рекламируем показ фильма, мы понимаем, что прокатного удостоверения нет, значит, фильм ограничен в обороте, следовательно, реклама такого фильма, такой услуги тоже запрещена, и здесь ответственность наступает у рекламодателя. Что же касается рекламного оператора и владельца рекламной конструкции, то вряд ли его в этой ситуации можно будет привлечь к ответственности, поскольку закон о рекламе содержит четкий перечень условий, при которых такая ответственность может наступить. Например, если бы на фильме стояла маркировка «18+» и эта наружная реклама была бы распространена на расстоянии менее 100 метров по прямой линии от того же кинотеатра, от школы, от физкультурно-спортивных организаций и медицинских центров, то в этой ситуации к ответственности мог бы быть привлечен и владелец рекламной конструкции. И остается вопрос об интеллектуальной собственности. Безусловно, правообладатель с иском о защите своих нарушенных прав, связанных с трансляцией без лицензии, обратиться может в российский суд по месту нахождения ответчика. Как он это сделает из-за рубежа, вопрос пусть останется открытым. Но такой иск надо предъявлять не к владельцам рекламной конструкции, а к тому лицу, кто осуществляет непосредственно трансляцию фильма. Это может быть даже и не кинотеатр, а некая компания, которой кинотеатр сдает помещение в аренду».

Эксперты отмечают, что, возможно, решение о наружной рекламе было принято с учетом вероятности наступления подобных рисков и возможных финансовых потерь по сравнению с той прибылью, которую компания получит.

«Дэдпула и Росомаху» начали показывать в российских кинотеатрах с 3 августа. «Бюллетень кинопрокатчика» пишет, что за два дня проката фильм собрал около 220 млн рублей, тем самым обогнав хоррор «Собиратель душ».