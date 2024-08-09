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Колокольников с лисой, Пугачева в драме об изменах: что смотреть на неделе

С 8 по 15 августа на экраны выходят детективный хоррор «Кукушка», экранизация фантастического шутера «Борделендс», семейный российский фильм «Мой дикий друг» и российская драма «Ячейка общества». На одной из онлайн-платформ стартует четвертый сезон сериала «Академия Амбрелла». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

Колокольников с лисой, Пугачева в драме об изменах: что смотреть на неделе
© Кадр из фильма «Мой дикий друг»

«Кукушка»

Премьера: 8 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Хантер Шафер, Ян Блютхардт, Мартон Чокаш, Джессика Хенвик, Дэн Стивенс, Мила Лье, Грета Фернандес, Прошат Мадани, Астрид Берже-Фрисби.

Зачем смотреть: детективный хоррор — участник Берлинале-2024 со звездой сериала «Эйфория» в главной роли.

17-летняя Гретхен (Хантер Шафер) переживает развод родителей. Ей приходится сменить место жительства и перебраться к своему отцу Луису (Мартон Чокаш) и его новой семье. У папы девушки новая жена Бет (Джессика Хенвик), от которой у него растет восьмилетняя немая дочь Альма (Мила Лье). Главная героиня уезжает из США и отправляется в заснеженные Альпы в Германии, где теперь обосновалась ее родня.

Однако вместо ожидаемого уюта и спокойствия Гретхен чувствует себя некомфортно в этой новой семье, а их роскошный дом неподалеку от отеля, которым владеет мистер Кёниг (Дэн Стивенс), становится ей все более чуждым.

Вскоре Гретхен устраивается на работу в отель и начинает замечать странности среди гостей. Однажды вместе с сестрой они слышат жуткий крик, который их пугает. Гретхен начинает сталкиваться с необъяснимыми шумами и мучительными видениями и вскоре раскрывает шокирующую семейную тайну.

Девушка стремится сбежать из «тихого» альпийского городка. Однако «кукушки» затягивают Гретхен в темный вигвам, который для отвода глаз называется розовым бунгало. Живописный край быстро становится источником самых страшных кошмаров главной героини.

«Ячейка общества»

Премьера: 8 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Анастасия Красовская, Кузьма Котрелев, Герда Пугачева, Семён Шкаликов, Софья Ежова, Наталья Самсонова.

Зачем смотреть: российская драма о кризисе в молодой семье.

Ребенок молодых родителей впервые идет в детский сад. В то время как для отца-айтишника все остается по-старому, мать, которая провела последние пять лет в декретном отпуске, впервые ощущает себя свободной. Поддавшись этому чувству, она заводит новые знакомства и влюбляется.

Дочь, став свидетельницей флирта матери с другим мужчиной и неверно истолковав ситуацию, спешит рассказать об этом отцу. Прежняя, абсолютно счастливая «ячейка общества» дает трещину. Родителям девочки предстоит решить, как спасти семью.

«Борделендс»

Премьера: 8 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Эдгар Рамирес, Джейми Ли Кёртис, Ариана Гринблатт, Флориан Мунтяну, Янина Гаванкар, Джек Блэк, Бен Дэвис, Оливье Рихтерс.

Зачем смотреть: экранизация одной из самых популярных видеоигровых серий современности с культовыми звездами Голливуда в главных ролях.

Сюжет фильма повествует об одной из самых известных охотниц за головами во Вселенной по имени Лилит, которая испытывает неприязнь к двум вещам: родной планете Пандора и подлому, но влиятельному преступнику Атласу. Тем не менее ей придется уничтожить их обоих.

Она возвращается домой, чтобы найти пропавшую дочь своего давнего врага. Для этого она объединяется с другими искателями приключений. В их числе бывший преступник Роланд, Крошка Тина, ее защитница Криг и доктор Патриция Таннис. К ним также присоединяется остроумный робот Клэптрэп, готовый поддержать их в этом рискованном предприятии. Группе предстоит сразиться с инопланетными чудовищами и жестокими наемниками, чтобы отыскать девушку, возможно, обладающую невероятной силой.

«Мой дикий друг»

Премьера: 8 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц, Михаил Башкатов, Ольга Смирнова.

Зачем смотреть: семейный приключенческий фильм о дружбе мальчика и спасенного им лисенка, вдохновленный повестью-сказкой «Маленький принц».

Главный герой картины — семиклассник Саша Меньшиков (Елисей Чучилин). Его мама, известный ученый, привезла сына к сестре на период своей экспедиции. Мальчику пришлось завершать учебный год в незнакомой школе, где он остался без друзей, и поэтому его прогулки по округе проходили в одиночку.

Однажды, блуждая по лесу, Саша нашел маленького лисенка, попавшего в капкан. Затем он узнал, что за лисенком охотятся браконьеры, и, чтобы спасти его, Саша спрятал животное в землянке. Ухаживая за зверьком, главный герой подружился с ним.

«Академия Амбрелла»: четвертый сезон

Премьера: 8 августа.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рейвер-Лэмпман, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Мэри Джей Блайдж, Кэмерон Бриттон, Джон Магаро, Адам Годли.

Зачем смотреть: продолжение культового сериала о вселенной, где 43 женщины по всему миру рожают одновременно в полдень 1 октября 1989 года.

Сериал повествует о не совсем удачных отношениях в семье супергероев, которые вынуждены вернуться домой, чтобы раскрыть тайну смерти приемного отца и предотвратить грядущий апокалипсис. Между героями разворачивается конфликт, и члены академии «Амбрелла» оказываются вынуждены покинуть свой дом. Они перебираются в отель, построенный Реджинальдом Харгривзом, и начинают искать своих альтернативных версий, но сталкиваются с неожиданным открытием: в этой вселенной их матери погибли еще до их рождения.

В ответ на их вопросы Реджинальд сообщает, что в отеле есть портал в другую реальность. В этой альтернативной вселенной находится механизм, способный перезапустить мир в момент кризиса. Братья и сестры решают его активировать, но устройство высасывает их жизненные силы. Чтобы спасти родных, одна из сестер вынуждена убить Реджинальда и инициировать перезапуск вселенной. Очнувшись в новой реальности, герои понимают, что лишились своих суперспособностей.

Первый эпизод нового сезона носит название «Невыносимая трагедия после получения желаемого». Четвертый сезон продолжает историю, начатую в финале 30-го эпизода «Академии Амбрелла». Зрители смогут увидеть, как персонажи, лишившиеся суперсилы, будут адаптироваться в новой реальности: некоторые из них жаждут вернуть свои способности, в то время как другие хотят познать обычную семейную жизнь.

Фильмы и сериалы
Кукушка
Маленький принц
Эйфория
Джон Уик
Анастасия Красовская
Джессика Хенвик
Адам Годли
Грета Фернандес
Янина Гаванкар
Астрид Берже-фрисби
Наталья Самсонова
Роберт Шиэн
Мэри Блайдж
Кузьма Котрелев
Джейми Ли
Максим Щеголев
Мартон Чокаш
Семен Шкаликов
Ольга Смирнова
Бен Дэвис
Эдгар Рамирес
Юлия Александрова
Михаил Башкатов
Дэн Стивенс
Евгений Шварц
Кевин Харт
Юрий Колокольников
Кейт Бланшетт
Джон Магаро
Джек Блэк
Netflix