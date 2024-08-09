Колокольников с лисой, Пугачева в драме об изменах: что смотреть на неделе

С 8 по 15 августа на экраны выходят детективный хоррор «Кукушка», экранизация фантастического шутера «Борделендс», семейный российский фильм «Мой дикий друг» и российская драма «Ячейка общества». На одной из онлайн-платформ стартует четвертый сезон сериала «Академия Амбрелла». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

© Кадр из фильма «Мой дикий друг»

Премьера: 8 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Хантер Шафер, Ян Блютхардт, Мартон Чокаш, Джессика Хенвик, Дэн Стивенс, Мила Лье, Грета Фернандес, Прошат Мадани, Астрид Берже-Фрисби.

Зачем смотреть: детективный хоррор — участник Берлинале-2024 со звездой сериала «Эйфория» в главной роли.

17-летняя Гретхен (Хантер Шафер) переживает развод родителей. Ей приходится сменить место жительства и перебраться к своему отцу Луису (Мартон Чокаш) и его новой семье. У папы девушки новая жена Бет (Джессика Хенвик), от которой у него растет восьмилетняя немая дочь Альма (Мила Лье). Главная героиня уезжает из США и отправляется в заснеженные Альпы в Германии, где теперь обосновалась ее родня.

Однако вместо ожидаемого уюта и спокойствия Гретхен чувствует себя некомфортно в этой новой семье, а их роскошный дом неподалеку от отеля, которым владеет мистер Кёниг (Дэн Стивенс), становится ей все более чуждым.

Вскоре Гретхен устраивается на работу в отель и начинает замечать странности среди гостей. Однажды вместе с сестрой они слышат жуткий крик, который их пугает. Гретхен начинает сталкиваться с необъяснимыми шумами и мучительными видениями и вскоре раскрывает шокирующую семейную тайну.

Девушка стремится сбежать из «тихого» альпийского городка. Однако «кукушки» затягивают Гретхен в темный вигвам, который для отвода глаз называется розовым бунгало. Живописный край быстро становится источником самых страшных кошмаров главной героини.

«Ячейка общества»

Премьера: 8 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Анастасия Красовская, Кузьма Котрелев, Герда Пугачева, Семён Шкаликов, Софья Ежова, Наталья Самсонова.

Зачем смотреть: российская драма о кризисе в молодой семье.

Ребенок молодых родителей впервые идет в детский сад. В то время как для отца-айтишника все остается по-старому, мать, которая провела последние пять лет в декретном отпуске, впервые ощущает себя свободной. Поддавшись этому чувству, она заводит новые знакомства и влюбляется.

Дочь, став свидетельницей флирта матери с другим мужчиной и неверно истолковав ситуацию, спешит рассказать об этом отцу. Прежняя, абсолютно счастливая «ячейка общества» дает трещину. Родителям девочки предстоит решить, как спасти семью.

«Борделендс»

Премьера: 8 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Эдгар Рамирес, Джейми Ли Кёртис, Ариана Гринблатт, Флориан Мунтяну, Янина Гаванкар, Джек Блэк, Бен Дэвис, Оливье Рихтерс.

Зачем смотреть: экранизация одной из самых популярных видеоигровых серий современности с культовыми звездами Голливуда в главных ролях.

Сюжет фильма повествует об одной из самых известных охотниц за головами во Вселенной по имени Лилит, которая испытывает неприязнь к двум вещам: родной планете Пандора и подлому, но влиятельному преступнику Атласу. Тем не менее ей придется уничтожить их обоих.

Она возвращается домой, чтобы найти пропавшую дочь своего давнего врага. Для этого она объединяется с другими искателями приключений. В их числе бывший преступник Роланд, Крошка Тина, ее защитница Криг и доктор Патриция Таннис. К ним также присоединяется остроумный робот Клэптрэп, готовый поддержать их в этом рискованном предприятии. Группе предстоит сразиться с инопланетными чудовищами и жестокими наемниками, чтобы отыскать девушку, возможно, обладающую невероятной силой.

«Мой дикий друг»

Премьера: 8 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц, Михаил Башкатов, Ольга Смирнова.

Зачем смотреть: семейный приключенческий фильм о дружбе мальчика и спасенного им лисенка, вдохновленный повестью-сказкой «Маленький принц».

Главный герой картины — семиклассник Саша Меньшиков (Елисей Чучилин). Его мама, известный ученый, привезла сына к сестре на период своей экспедиции. Мальчику пришлось завершать учебный год в незнакомой школе, где он остался без друзей, и поэтому его прогулки по округе проходили в одиночку.

Однажды, блуждая по лесу, Саша нашел маленького лисенка, попавшего в капкан. Затем он узнал, что за лисенком охотятся браконьеры, и, чтобы спасти его, Саша спрятал животное в землянке. Ухаживая за зверьком, главный герой подружился с ним.

«Академия Амбрелла»: четвертый сезон

Премьера: 8 августа.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рейвер-Лэмпман, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Мэри Джей Блайдж, Кэмерон Бриттон, Джон Магаро, Адам Годли.

Зачем смотреть: продолжение культового сериала о вселенной, где 43 женщины по всему миру рожают одновременно в полдень 1 октября 1989 года.

Сериал повествует о не совсем удачных отношениях в семье супергероев, которые вынуждены вернуться домой, чтобы раскрыть тайну смерти приемного отца и предотвратить грядущий апокалипсис. Между героями разворачивается конфликт, и члены академии «Амбрелла» оказываются вынуждены покинуть свой дом. Они перебираются в отель, построенный Реджинальдом Харгривзом, и начинают искать своих альтернативных версий, но сталкиваются с неожиданным открытием: в этой вселенной их матери погибли еще до их рождения.

В ответ на их вопросы Реджинальд сообщает, что в отеле есть портал в другую реальность. В этой альтернативной вселенной находится механизм, способный перезапустить мир в момент кризиса. Братья и сестры решают его активировать, но устройство высасывает их жизненные силы. Чтобы спасти родных, одна из сестер вынуждена убить Реджинальда и инициировать перезапуск вселенной. Очнувшись в новой реальности, герои понимают, что лишились своих суперспособностей.

Первый эпизод нового сезона носит название «Невыносимая трагедия после получения желаемого». Четвертый сезон продолжает историю, начатую в финале 30-го эпизода «Академии Амбрелла». Зрители смогут увидеть, как персонажи, лишившиеся суперсилы, будут адаптироваться в новой реальности: некоторые из них жаждут вернуть свои способности, в то время как другие хотят познать обычную семейную жизнь.