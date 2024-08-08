Что известно о новом сериале Marvel про ведьму Агату Харкнесс

Осенью 2024 года состоится премьера нового проекта студии Marvel — мини-сериала «Это все Агата». Он станет спин-оффом сериала «ВандаВижн» и расскажет о том, что произошло с колдуньей Агатой Харкнесс после того, как она вырвалась из плена Алой Ведьмы. «Лента.ру» раскрывает дату премьеры, сюжет и актерский состав шоу, а также объясняет, почему сериал «Это все Агата» так много раз менял свое название.

© Lenta.ru

Сериал «Это все Агата»: главное

Оригинальное название: Agatha All Along

Жанр: фантастика, черная комедия, ужасы, приключенческий боевик, драма

Шоураннер: Жаклин Шеффер

Продюсеры: Кевин Файги, Луис Д'Эспозито, Брэд Виндербаум и другие

Когда выйдет: 2024 год

Где смотреть: стриминговый сервис Disney+ (официально недоступен в России)

Сколько серий: 9

В главных ролях: Кэтрин Хан, Джо Лок, Пэтти ЛюПон, Обри Плаза и другие

Дата выхода

Спин-офф сериала «ВандаВижн» долгое время не мог обзавестись точной датой выхода. Изначально его планировали выпустить зимой 2023-го, однако позже студия перенесла премьеру на год вперед. Точная дата релиза стала известна только в мае 2024 года.

Премьера сериала «Это все Агата» состоится 18 сентября 2024 года

В этот день в онлайн-кинотеатре Disney+ станут доступны первые два эпизода шоу. Остальные серии будут выходить раз в неделю. Финал первого сезона «Это все Агата» зрители увидят в конце октября или начале ноября 2024-го. Скорее всего, шоу о могущественной ведьме завершится в канун Хэллоуина.

Сериал будет состоять из девяти серий, длительность эпизодов пока не уточняется. Кстати, в «ВандаВижне», логическим продолжением которого станет шоу про Агату, у серий не было фиксированного хронометража: первые эпизоды шли меньше получаса, а к финалу удлинились до 50 минут.

Сюжет

Сериал «Это все Агата» расскажет историю главной соперницы Алой Ведьмы — Агаты Харкнесс (Кэтрин Хан). Проект станет частью пятой фазы кинематографической вселенной Marvel.

Что произошло с Агатой в финале «ВандаВижна» На протяжении всего сериала «ВандаВижн» Агата скрывала свою настоящую личность. Она притворялась любопытной соседкой Ванды Максимофф (Элизабет Олсен) по имени Агнес и не спешила раскрывать свои способности. Истинная личность Агаты Харкнесс стала известна в седьмом сезоне шоу — именно там прозвучала песня «Это все Агата» (Agatha All Along), подарившая название спин-оффу. Агата призналась, что обладает магическим даром и что именно из-за нее на созданный Вандой мир — городок Вествью — обрушились неприятности. В финальном эпизоде Агата сразилась с Вандой, которая не захотела расставаться со колдовскими способностями. В итоге Максимофф приняла свою силу и стала Алой Ведьмой, а побежденную Агату заточили в Вествью в образе той самой назойливой соседки.

После гибели Алой Ведьмы аномалия Вествью перестала существовать и Агате Харкнесс удалось вырваться на свободу. При этом ведьма лишилась своих магических способностей. Чтобы вернуть силы, Агате придется объединиться с другими колдуньями и отправиться в опасное путешествие, — об этом и расскажет сериал.

После публикации трейлера пользователи обратили внимание, что «Это все Агата» выглядит как более мрачная версия «ВандаВижна». «Если в "ВандаВижне" были отсылки на классические ситкомы, то в этом шоу, похоже, будут отсылки на культовые хорроры и ужастики», — поделились впечатлениями комментаторы.

Производство

Первые новости о проекте появились осенью 2021 года. Тогда стало известно, что Marvel занимается разработкой спин-оффа «ВандаВижна» — сообщалось, что проект расскажет об Агате Харкнесс, а по жанру будет близок к черной комедии.

Официальный анонс сериала «Это все Агата» опубликовали в ноябре 2021-го.

Шоураннером сериала «Это все Агата» стала Жаклин Шеффер — главный сценарист «ВандаВижна»

Шаффер также срежиссировала несколько эпизодов шоу. В декабре 2022 года режиссерами сериала были назначены Рэйчел Голдберг («Американская история ужасов») и Ганджа Монтейру («Уэнсдей»).

Съемки шоу стартовали в январе 2023 года. Снимали его в Атланте и Лос-Анджелесе, весь процесс занял пять месяцев. Рабочим названием сериала была «Моя прелесть».

Первый тизер-трейлер проекта появился на YouTube-канале Marvel Entertainment 8 июля 2024 года. В комментариях под видео Агату Харкнесс уже окрестили «первым классическим злодеем Disney за последнее десятилетие».

Смена названий

Одним из маркетинговых элементов, которые использовали для продвижения сериала «Это все Агата», стала многократная смена названий шоу.

С момента анонса сериал «Это все Агата» сменил название шесть раз

Изначально мини-сериал про могущественную ведьму получил заголовок «Агата: Дом Харкнесс». Летом 2022-го его переименовали в «Агата: Ковен хаоса», а осенью 2023-го — в просто «Агату».

13 мая студия 2024 года Marvel объявила об очередной смене названия. Информация о том, что шоу будет называться «Агата: Лживая ведьма с большим гардеробом» появилась в соцсетях студии, но практически сразу была удалена.

Свое финальное название сериал получил 14 мая 2024 года. Тогда же была объявлена дата выхода шоу.

Мистификация со всей этой сменой названий была только для того, чтобы показать, что «Это все Агата» — это гениально! комментарий под трейлером сериала «Это все Агата»

Актерский состав

Сериал «Это все Агата» станет вторым появлением ведьмы Агаты Харкнесс в фильмах киновселенной Marvel. К роли могущественной чародейки вернется Кэтрин Хара.

Помимо этого, в шоу вернутся другие герои из «ВандаВижна», а также появятся новые персонажи. Часть из них знакома поклонникам комиксов Marvel, а часть — создана специально для «Агаты».

Большую часть каста создатели раскрыли в ноябре 2022 года. Тогда стало известно, что актрисы Сашир Замата (Дженнивер Кейл) и Обри Плаза (Рио Видаль) присоединились к работе над шоу.

Какие актеры сыграют в сериале «Это все Агата»

Кэтрин Хан («Достать ножи») — Агата Харкнесс, могущественная ведьма, утратившая свои силы после битвы с Вандой Максимофф;

Джо Локк («Трепет сердца») — Билли Каплан, юный колдун с мрачным чувством юмора, помогающий Агате;

Обри Плаза («Парки и зоны отдыха») — Рио Видаль, ведьма, помогающая Агате;

Пэтти ЛюПон («Компания») — Лилия Кальдеру, древняя ведьма, способная предсказывать будущее. На момент событий сериала Лилии около 450 лет;

Сашир Замата («Красотка на всю голову») — Дженнифер Кейл, колдунья. Замата призналась, что трактовка ее героини в сериале будет сильно отличаться от версии из комиксов.

Али Ан («Миллиарды») — Элис, ведьма, принадлежащая к ковену Харкнесс;

Дебра Джо Рапп («Большой») — Шэрон Дэвис. В мире, созданном Алой Ведьмой, играла роль «миссис Харт»;

Дэвид Пэйтон («ВандаВижн») — Джон Коллинс. В Вествью играл роль «Херба»;

Дэвид Ленгел («ВандаВижн») — Гарольд Проктор, «Фил Джонсон» из Вествью;

Асиф Али («ВандаВижн») — Абилаш Тандон, в Вествью известен как «Норм»;

Амос Глик («ВандаВижн») — доставщик пиццы, в мире Алой Ведьмы ставший «Деннисом»;

Кейт Форбс («ВандаВижн») — Эванора Харкнесс, мать Агаты;

Брайан Брайтман («Очень странные дела») — Миллер, шриф города Вествью;

Эмма Коулфилд («Баффи — истребительница вампиров») — Сара Проктор, в Вествью играла роль «Дотти Джонс».

Помимо этого, в касте сериала заявлены Майлз Гутьеррес-Райли («Улыбка 2»), Холли Бонни («Черная птица»), Мария Диззия («Служба новостей») и другие.