Рецензия на фильм «Бордерлендс»

В российский прокат вышли «Бордерлендс» — экранизация культовой серии видеоигр от режиссера «Хостела» Элая Рота. «Лента.ру» рассказывает о том, как фильм, который мог стать «Стражами Галактики» в мире «Безумного Макса», не смогла спасти даже Кейт Бланшетт, сыгравшая здесь главную роль.

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Рыжеволосая межгалактическая охотница за головами Лилит (Кейт Бланшетт) получает крупный заказ от главы корпорации «Атлас» (Эдгар Рамирез). Для его выполнения Лилит должна полететь на свою родную планету Пандора, чтобы спасти из рук бывшего боевика «Атласа» Роланда (Кевин Харт) дочку олигарха Тину (Ариана Гринблатт).

Дата выхода: 8 августа;

Страна: США;

Продолжительность: 1 час 42 минуты;

Режиссер: Элай Рот;

В ролях: Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Ариана Гринблатт, Джейми Ли Кертис, Джина Гершон, Флориан Мунтяну.

Однако миссия сразу идет не по плану, и вот Лилит уже вынуждена отбиваться от конкурентов в компании Тины, Роланда, полуголого психопата с топором Крига (Флориан Мунтяну) и поджарой ученой Таннис (Джейми Ли Кертис). Новообразованной команде предстоит выполнить древнее пророчество — открыть заветное хранилище когда-то обитавшей на Пандоре расы эридианцев, которое, в перспективе, вроде бы должно принести благо и пандорцам, и всему остальному населению галактики.

Серия компьютерных игр Borderlands стартовала в 2009 году и к настоящему времени насчитывает восемь частей, включая спин-оффы. Постапокалиптический шутер с яркой китчевой графикой быстро стал предметом культа по всему миру, и даже на московской премьере экранизации было несколько человек, косплеивших Лилит и других персонажей. Первые переговоры о переносе Borderlands на киноэкран начались в 2015-м, когда за проект взялись продюсеры Ави и Ари Арад, работавшие над многими фильмами по комиксам Marvel. Первым кандидатом на место режиссера стал сценарист «Пилы» и «Астрала» Ли Уоннелл, который в тот момент как раз искал материал для дебюта в качестве постановщика. Таковым для Ли в итоге стала третья часть «Астрала», а «Бордерлендс» отложили до лучших времен.

В итоге свою роль, по всей видимости, сыграла пандемия. В феврале 2020-го проект вернулся в новостное поле. Его режиссером был назначен автор «Хостела» Элай Рот, а сценарий написал Крейг Мейзин, написавший для HBO «Чернобыль» и «Одни из нас». Актерским локомотивом проекта стала Кейт Бланшетт, которая признавалась, что согласиться на роль Лилит ее уговорил муж. «Во время пандемии я слишком часто стала размахивать циркулярной пилой в саду, так что все эти игры с оружием стали подходящим выходом пара», — шутила актриса. Сценарий Мейзина в процессе работы был многократно перекроен, последним переписчиком вроде был стал сам Рот. В итоге Крейг убрал фамилию из титров, а на его месте появилось имя некоего Джо Кромби — видимо, это псевдоним авторского коллектива.

Постапокалиптический боевик от создателя «Хостела» и «Зеленого ада», Жида-Медведя из «Бесславных ублюдков» — казалось бы, что может быть лучше?.

Однако подача «Бордерлендс» в качестве авторского проекта Элая Рота — не более чем маркетинговый ход. Рот это уже давно не бескомпромиссный и веселый автор со вкусом к членовредительству. Он умеет играть по студийным правилам, снимать эпизоды сериалов и даже семейное кино. Первым опытом на этом поле шесть лет назад стала сказочная «Тайна дома с часами». Фильм получился безликим, но зато крайне успешным в прокате. А главное — картина помогла Роту овладеть необходимыми навыками и перестать бояться рейтинга PG-13 (в России «Бордерлендс», впрочем, выходит с маркировкой «16+»).

Ответственными за то, что получилось из экранизации культовой игры, стоит назначить продюсеров. Ави и Ари Арад два года назад выпустили на экраны «Анчартед: На картах не значится» — фильм, который, по-видимому, помог сформулировать правила коммерчески успешной экранизации видеоигры. «Анчартед» был невыносим с кинематографической точки зрения, однако искусно потворствовал поклонникам игр. Тщательно скопированные образы персонажей, возможность увидеть любимые эпизоды на большом экране — вот, как выясняется, и все, что нужно для кассового успеха. «Бордерлендс» следует примерно тем же курсом — с незначительной поправкой на то, что Рот все-таки постарался найти в происходящем собственный драйв.

Свидетельством тому открывающий эпизод с потасовкой в баре и боевая сцена, с явным удовольствием смонтированная под Ace of Spades от Motörhead.

Решения не то чтобы очень свежие, но придающие выхолощенному фильму хоть какую-то энергию. Другим ее источником служит женский квартет из Бланшетт, Джины Гершон, Джейми Ли Кертис и Арианы Гринблатт. К сожалению, по-настоящему искрит только вся команда целиком, а вместе дамы ненадолго собираются всего пару раз за фильм. Однако формирование такой галереи актрис тоже можно записать на счет постановщика. Теперь осталось только найти, кто использует находку по назначению — благо подойдет любой вариант, от «Ангелов Чарли» до группы «Комбинация».

«Бордерлендс» Элая Рота вполне мог стать «Стражами Галактики» в антураже «Безумного Макса», и перед таким предложением рынок наверняка не устоял бы. Однако итоговое произведение выглядит так, будто над ним никто даже и не думал поработать всерьез. Это блокбастер, будто бы слепленный, просчитанный и дорисованный нейросетями на основе не самого старательного запроса. Скомканный сюжет, усреденный темпоритм, несколько звезд, пара ярких пятен и оглушительный грохот за кадром — ингредиенты предъявлены без единой попытки смешать их во что-то удобоваримое. Коммерческие перспективы открыты и сейчас, несмотря на возмущение критиков. «Анчартед» доказал, что геймерам на прессу плевать, а функцию дорогостоящей киноиллюстрации фильм худо-бедно выполняет. Что же касается Рота, то он, конечно, не собирается завязывать с любимым делом, но для тех, кто ждет от него чего-то более привычного, лучше дождаться второй части «Дня благодарения», которая должна увидеть свет в следующем году.

Фильм «Бордерлендс» (Borderlands) вышел в российский прокат 8 августа.