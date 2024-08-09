Кассовые сборы «Дэдпула и Росомахи» превысили $900 млн

Фильм «Дэдпул и Росомаха» собрал во всём мире более $ 900 млн. Со старта проката прошло ровно две недели. Вероятно, уже в грядущие выходные картине покорится её первый $ 1 млрд.

© Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Фильм «Дэдпул и Росомаха» рассказывает о том, как Дэдпулу выпадает задание спасти всю киновселенную Marvel и собственную вселенную. Для этого он заручается помощью Росомахи, к роли которого вернулся Хью Джекман.

Вместе с Рейнольдсом и Джекманом в ленте также сыграли Каран Сони, Роб Делани, Лесли Аггамс, Морена Баккарин и другие. В фильме есть множество других актёров, которые появились в качестве камео. Чтобы не спойлерить, называть их мы, конечно же, не будем.