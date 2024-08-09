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Начались съёмки второго сезона комедийного сериала «Казачок»

По информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», стартовали съёмки второго сезона комедии «Казачок». Это шоу, которое продюсирует Сергей Светлаков.

Начались съемки второго сезона комедийного сериала «Казачок»
© Чемпионат.com

Сразу же после событий первого сезона, в котором Стёпа вернулся в наше время, сюда попадает и казак-предатель Назар. Он утаскивает обратно в XVII век Марию, новую подругу Стёпы. Вооружившись всеми возможными современными приложениями и гаджетами, главный герой вновь отправляется в прошлое, чтобы вернуть девушку, и попадает в самый центр исторических событий, когда на престол избрали первого царя из династии Романовых.

Режиссёром продолжения вновь стал Игорь Зайцев. К своим ролям в проекте вернутся Алексей Лукин, Виктория Разумовская, Александр Новиков, Алексей Кравченко, Максим Белбородов, Георгий Дронов, Светлана Листова, Владимир Епифанцев и другие актёры.

Фильмы и сериалы
Максим Белбородов
Алексей Лукин
Георгий Дронов
Игорь Зайцев
Александр Новиков
Владимир Епифанцев
Сергей Светлаков
Алексей Кравченко