Начались съемки второго сезона комедийного сериала «Казачок»

Начались съёмки второго сезона комедийного сериала «Казачок»
По информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», стартовали съёмки второго сезона комедии «Казачок». Это шоу, которое продюсирует Сергей Светлаков.
Сразу же после событий первого сезона, в котором Стёпа вернулся в наше время, сюда попадает и казак-предатель Назар. Он утаскивает обратно в XVII век Марию, новую подругу Стёпы. Вооружившись всеми возможными современными приложениями и гаджетами, главный герой вновь отправляется в прошлое, чтобы вернуть девушку, и попадает в самый центр исторических событий, когда на престол избрали первого царя из династии Романовых.
Режиссёром продолжения вновь стал Игорь Зайцев. К своим ролям в проекте вернутся Алексей Лукин, Виктория Разумовская, Александр Новиков, Алексей Кравченко, Максим Белбородов, Георгий Дронов, Светлана Листова, Владимир Епифанцев и другие актёры.
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