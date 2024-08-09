Появился новый трейлер фильма «Хеллбой: Проклятие Горбуна»

Новый локализованный трейлер фильма «Хеллбой: Проклятие Горбуна» (Hellboy: The Crooked Man) обнародовала 9 августа 2024 года кинокомпания «Каропрокат». «ИнтерМедиа» напоминает, что в перезагрузке кинофраншизы, режиссером которого стал Брайан Тейлор, главную роль исполняет Джек Кеси («Дэдпул 2», «Убийца»), а также снялись Аделина Рудольф, Мартин Бэссиндейл, Джефферсон Уайт, Леа Макнамара, Джозеф Марселл, Ханна Маргетсон и др.

© Кадр из фильма «Хеллбой: Проклятие Горбуна»

- Агент Хеллбой вместе с напарницей из Бюро Расследований Паранормальной Деятельности возвращается с очередного задания, предотвратив мистический ритуал, который должен был призвать опасных существ из других измерений в наш мир, - сообщается в синопсисе. - И хотя всё прошло гладко, их самолет терпит крушение, а команда оказывается в заброшенной деревушке вдали от цивилизации. Здесь некий Горбун терроризирует местных жителей, заключая кровавые контракты с людьми. На этот раз, чтобы победить, Хеллбою придется заглянуть в самое сердце ада – свою собственную душу.

В российский прокат «Хеллбой: Проклятие Горбуна» выйдет 19 сентября, одновременно с мировым.