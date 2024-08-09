Трейлер: в российский прокат выйдет комедийная драма "Человек-магнит"

Кинопрокатная компания Must see magic film выпустит в российский прокат комедийную драму "Человек-магнит" - релиз состоится 22 августа.

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Режиссер и сценарист фильма - Густ ван ден Берге. Производство - страны Бенилюкс.

По сюжету главный герой обладает уникальным даром: его тело притягивает к себе металлические предметы. Как и в некоторых самых обычных людях, в Люсьене есть и духовный магнетизм. Но он притягивает как хороших, так и плохих людей… Истинная мечта Люсьена - быть артистом.

В ролях: Дэнни Роналдо, Изольда Дюшаук, Бруно Ванден Бруке, Мике Доббелс и другие.