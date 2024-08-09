Стала известна дата выхода приключенческого сериала «Юг»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил дату выхода приключенческого сериала «Юг» со звездой «Слова пацана» Ярославом Могильниковым в главной роли. Премьера шоу состоится 22 августа.

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Дату назвали в свежем трейлере, в котором также показали и свежие фрагменты из шоу.

Видео доступно на YouTube-канале онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

«Юг» — история о 14-летнем скромном парне, которого воспитала бабушка. Мама Юга умерла, когда ему было всего три года, а отца он никогда не видел. Всё меняется, когда на свой день рождения Юг обнаруживает в бабушкином шкафу деньги, которые присылал папа. С этого момента начинается история большого путешествия Юга в поисках отца.

Вместе с Могильниковым в сериале сыграли Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, Александр Яценко, Денис Дорохов, Кирилл Кяро и другие.