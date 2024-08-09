Стартовали съемки второго сезона «Скрежета металла»

В Торонто начались съемки второго сезона сериала Twisted Metal («Скрежет металла»), основанного на популярной видеоигре. Об этом в своих соцсетях поделился исполнитель главной роли Энтони Маки.

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Сериал рассказывает о постапокалиптичном будущем. Города огорожены стенами, за пределами которых процветает хаос, бандитизм и беззаконие. Тем не менее некоторые люди с разными целями перемещаются между этими городами. В первом сезоне Джон Доу, болтливый курьер, потерявший память, перевозил некий ценный груз.

Сюжет второго сезона продолжит эту историю с бОльшим экшном и неожиданными поворотами. Энтони Маки и Стефани Беатриз вновь исполнят свои роли Джона Доу и Квайет соответственно. Также к актерскому составу присоединится Энтони Кэрриган, известный по роли НоХо Хэнка в сериале «Барри».

Хотя точная дата премьеры второго сезона пока не объявлена, ожидается, что он выйдет не раньше весны 2025 года.