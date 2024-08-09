Сэди Синк намекнула на судьбу Макс в пятом сезоне сериала «Очень странные дела»

Четвёртый сезон «Очень странных дел» стал важным для Макс — героини, которую в шоу играет Сэди Синк. В конце сезона персонаж впал в кому после столкновения с Векной, поэтому судьба Макс в пятом сезоне проекта волнует больше всего.

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В недавнем интервью Синк заявила, что создатели шоу «любят, когда Макс бегает». О чём конкретно говорит актриса, понять трудно. Возможно, она либо выйдет из комы, либо будет помогать персонажам, находясь в Изнанке — потустороннем измерении, контролируемом Векной.

При этом один из создателей сериала Мэтт Даффер заявил, что у Макс в пятом сезоне будет важная роль.

Она собирается сыграть свою роль в этом сезоне. На днях мы снимали с ней сцену, которая была просто душераздирающей.

Пятый и финальный сезон «Очень странных дел» выйдет в 2025 году.