Вышел дублированный трейлер черной комедии «Другой человек»

Кинокомпания «Вольга» выпустила трейлер фильма «Другой человек» на русском языке. Так как лента выйдет в России официально, то она получит полноценный дубляж — его можно послушать в ролике.

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Сюжет ленты рассказывает историю человека, который переживает операцию, чтобы исправить своё изуродованное лицо. Изначально это выглядит отличной идеей, но герой оказывается неспособен изменить прошлое — и зацикливается на человеке, который напоминает старую версию его самого.

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Главную роль в фильме сыграл Себастиан Стэн, известный благодаря образу Баки Барнса (Зимнего солдата) в супергеройских фильмах Marvel.

«Другой человек» официально выйдет в России 3 октября.