В сети появилась вступительная сцена из фильма «Реальные зомби», демонстрирующая сводки новостей из пост-апокалиптического мира будущего, где зомби стали полноправными членами общества.

© Popcake.tv

Основой фильма от канадского режиссерского трио RKSS («Лето 84», «Турбо-пацан») послужил графический роман The Zombies That Ate The World Джерри Фриссена, высоко оцененный ведущими мировыми кинематографистами в жанре ужасов. Лента уже получила приз зрительских симпатий на жанровом фестивале Fantasia благодаря своему оригинальному концепту, согласно которому, зомби живут среди нас и являются полноценными членами общества наравне с людьми. Они ходят на работу, их права защищают профсоюзы, специальные организации и сервисы занимаются социализацией «альтернативных живых». Однако некоторые корпорации видят в происходящем большие возможности для своей выгоды, что может привести к неконтролируемым последствиям для всего общества.

В ролях: Александр Начи, Дерек Джонс, Меган Пета Хилл, Венсан Леклер, Бенц Антуан, Карло Местрони, Ги Надон и другие;

Режиссёр: Франсуа Симар, Анук Висселль, Йоанн-Карл Висселль (режиссерское трио RKSS, известное своими работами «Лето 84» и «Турбо-пацан»);

Сценаристы: Франсуа Симар, Анук Висселль, Йоанн-Карл Висселль (на основе комиксов The Zombies That Ate The World Джерри Фриссена);

Продюсеры: Лорен Боден, Дидар Домери, Фабрис Гигер, Грегуар Мелен, Наэль Ноуэлль, Пьер Сленгер;

Оператор: Жан-Филипп Берьнье;

Страна: Канада, Франция;

Жанр: комедия;

Прокат: Capella Film;

Релиз: 15 августа 2024 года.

Синопсис: В будущем зомби перестали быть агрессивными и стали полноправными членами общества. Одни стоят за кассой, другие делают маникюр, а некоторые даже ведут прогноз погоды. Трое любителей легких деньжат переходят дорогу мегакорпорации, вынашивающей идею нового зомби-апокалипсиса. Они сделают все, чтобы помешать их планам и вернуть похищенную злодеями бабулю.