Disney показала логотип «Зверополиса 2»

В период с 9 по 11 августа Disney проводит мероприятие D23 Expo. В рамках него посетители могут узнать о различных анонсах компании или получить новые подробности уже известных проектов. К примеру, в одном из павильонов Disney установила первое промо «Зверополиса 2» — на нём можно увидеть логотип мультфильма.

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Известно, что над сиквелом работает сценарист оригинального «Зверополиса» Джаред Буш, однако участие в производстве режиссёров Байрона Ховарда и Рича Мура до сих пор не подтверждено. Другие детали пока не раскрываются.

Премьера мультфильма «Зверополис 2» состоится 26 ноября 2025 года. Напомним, официально Disney анонсировала проект в феврале прошлого года.

Официальный логотип «Зверополиса 2»