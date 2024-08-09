На Apple TV+ вышел фильма «Зачинщики» с Мэттом Дэймоном

Стриминг Apple TV+ выпустил фильм Дага Лаймана об ограблении «Зачинщики», главные роли в котором исполнили Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек.

© Kinobugle.ru

Русской озвучки у картины нет, но присутствуют русские субтитры.

В центре сюжета два неудачливых преступника – отчаявшийся отец и бывший заключенный. В ночь выборов они решают ограбить мэрию Бостона. Но все идет не по плану, и они вместе с психотерапевтом пытаются уйти от полиции и мстительного главаря гангстеров.

Цифровая премьера на платформе состоялась после недельного ограниченного кинотеатрального проката в США.

Судя по всему, фильм не очень удался. На Rotten Tomatoes у него 42% от критиков и 50% от зрителей. Посмотревшие отмечают слабую динамику, неинтересный сюжет и плохо показанный Бостон. Также отмечается разочаровывающая работа Дага Лаймана. От человека поставившего «Идентификацию Борна», «Мистера и миссис Смит» и «Грань будущего» ожидалось увидеть более качественное зрелище.