Что посмотреть: пять лучших сериалов августа

Август — это не только последний месяц лета, но и время, когда стриминговые платформы радуют нас новыми сезонами любимых сериалов. В этом месяце нас ждут захватывающие истории, комедийные детективы и даже возвращение культовых персонажей. Давайте рассмотрим семь лучших сериалов, которые стоит посмотреть в августе!

© Just Talks

1. Академия «Амбрелла» (4 сезон)

С 8 августа на Netflix возвращается Академия «Амбрелла», основанная на комиксах Джерарда Уэя. В новом сезоне наши супергерои должны научиться жить без своих способностей в совершенно новой реальности. Это будет непросто, но, как всегда, с юмором и неожиданными поворотами.

2. Эмили в Париже (4 сезон)

С 15 августа возвращается “Эмили в Париже”, и в этом сезоне нас ждет еще больше романтики и неожиданных поворотов. Эмили снова окажется в центре любовного треугольника, а также будет вести свой блог о жизни в Париже. Однако не забудьте, что в этом месяце выйдет только первая половина сезона, вторую часть придется подождать до сентября.

3. Индустрия (3 сезон)

С 18 августа HBO Max радует нас третьим сезоном “Индустрии”, где молодые работники банка продолжают свою борьбу за успех. В новом сезоне нас ждут еще больше интриг и коварных планов, а к касту присоединился Кит Харрингтон, что добавляет дополнительный интерес к сюжету.

4. Убийства в одном здании (4 сезон)

С 27 августа возвращаются “Убийства в одном здании”, где искрометное трио детективов-любителей снова будет распутывать загадки. В этом сезоне нас ждут звездные гости, включая Юджина Леви и Мэрил Стрип. Убийство, произошедшее в конце предыдущего сезона, станет отправной точкой для новых расследований.

5. Властелин колец: Кольца власти (2 сезон)

С 29 августа Amazon запускает второй сезон “Властелина колец: Кольца власти”. Несмотря на смешанные отзывы о первом сезоне, проект продолжает развиваться, и мы наконец увидим, как создаются Кольца власти и как Саурон начинает набирать силу. Это будет эпическое продолжение, которое стоит увидеть.

Август предлагает множество интересных сериалов, которые могут стать отличным способом провести время. От супергеройских комедий до детективов и эпических фэнтези — каждый найдет что-то по своему вкусу. Не упустите шанс насладиться этими увлекательными историями!