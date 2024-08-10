Гаспар Ноэ назвал свои любимые российские фильмы

Известный кинорежиссер и сценарист Гаспар Ноэ поделился своими впечатлениями от просмотра российских кинокартин и рассказал о том, какие российские фильмы считает своими любимыми, сообщает ТАСС.

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Французский и аргентинский кинорежиссер отметил, что был поражен количеством и разнообразием российских фильмов, которые посмотрел на ретроспективе российского кино. В числе наиболее впечатливших режиссера работ – драма Михаила Калатозова «Летят журавли» и военная драма Ларисы Шепитько «Восхождение».

«Две недели назад я был в Буэнос-Айресе на ретроспективе российского кино. Смотрел очень много российских фильмов, советских фильмов. Был очень впечатлен их количеством и разнообразием. Среди фильмов, которые хотелось бы выделить как любимые, «Летят журавли», «Восхождение», [а также] это фильмы Андрея Тарковского», – рассказал режиссер.

Кроме того, Гаспар Ноэ смотрел многосерийный фильм «Война и мир», снятый кинорежиссером Сергеем Бондарчуком, и криминальную драму «Груз 200» Алексея Балабанова.

Гаспар Ноэ стал известен после выхода на большой экран драмы «Необратимость» с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем в главных ролях. Премьера фильма состоялась в рамках 55-го Каннского фестиваля, однако показанные откровенные сцены шокировали зрителей, многие из которых покинули кинозал, а некоторые даже обращались за медицинской помощью.

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