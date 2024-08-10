Пять лучших фильмов с Олегом Стриженовым

10 августа исполнилось 95 лет народному артисту СССР Олегу Стриженову. В каждом поколении отечественного кинематографа есть свои герои. Те, в которых влюбляются женщины, а мужчины стараются брать с них пример. Харизматичный и мужественный, обаятельный и невозмутимый, с доброжелательной улыбкой - порой становящей то окрыляющей, то снисходительной - актер Олег Стриженов был таким символом для тех, кто начинал смотреть кино в 50-80-е годы.

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Так к удивлению случается часто. Люди, без которых невозможно представить кино, становились актерами или режиссерами довольно случайно. Когда брат Глеб заявил родителям, что пойдет учиться на артиста, то и Олег сообщил, что и он - тоже.

Правда, до этого Стриженов-младший успел пару лет поработать в НИИ, где в лаборатории копировали, а иногда и вчерне дублировали западные фильмы - для информации. И поэтому тоже полюбил профессию актера.

Высокого, стройного, сразу запоминающегося в амплуа "романтического героя", а главное - талантливого и умеющего учиться - его приняли в Театральное училище имени Щукина. Благодаря выправке и благородной стати актеру (его мама окончила Мариинскую гимназию при Женском институте императрицы Марии Федоровны, а папа - был полковником Советской Армии, участвовал в Великой Отечественной войне) вначале предлагали роли офицеров Белой гвардии. Потом из него, по словам самого Стриженова, "пытались сотворить подобие западно-европейского романтического героя".

Чем не угодил Болконский?

Все это самому актеру не очень нравилось. Пресса писала, что он "хотел играть простых русских людей". И то, что поклонницы вскоре начали называть его "советским Аленом Делоном", а потом и "Жераром Филипом - тоже было ему не по душе.

При этом не все роли нравились и самому Олегу Александровичу. Мало известна история о том, что Стриженов был утвержден на роль князя Андрея Болконского в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир", но уже перед съемками все-таки отказался (в итоге ее блестяще сыграл Вячеслав Тихонов).

Но зато в другой замечательной классике он сыграл знаковых персонажей: Петра Гринева - в "Капитанской дочке", Германна в "Пиковой даме", Артура Ривареса - в "Оводе". Эти фильмы теперь знает и помнит ни одно поколение в России и странах бывшего СССР.

А всего у артиста (игравшего и на сцене МХАТ СССР имени Горького, а ныне работающего в Театре-Студии киноактера) более 30 ролей в кино. Причем, почти все - главные.

Будет продолжаться

Кстати, актерская династия Стриженовых будет продолжаться. Сын Александр - актер МХАТа имени Горького (сыграл и в премьере 2024 года - "На дне"), а еще ведущий и режиссер на телевидении. Обе внучки - Александра и Анастасия - актерскую профессию себе, впрочем, пока не выбрали.

Пять фильмов Олега Стриженова, особенно популярных и зрителей разных поколений

"Овод" (1955), по роману писательницы Этель Войнич. Первая роль Стриженова в кино и сразу очень выигрышная. Его персонаж - мужественный и романтичный юноша. С этого фильма в актера сразу же начали влюбляться многие девушки.

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"Сорок первый" (1956) - на эту роль претендовали многие. Но выбрали именно Олега Стриженова. Его герой и бесстрашный, и душевный, и влюблено-ранимый. Фильм заканчивается плохо для главных героев. Но хорошо - для сыгравших их актеров - "Сорок первый" получил награду на Каннском кинофестивале.

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"Северная повесть" (1960) - тоже исторический фильм, состоящий из двух новелл. Стриженов сыграл Павла Бестужева - брата декабристов.

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"Его звали Роберт" (1967) - один из первых советский научно-фантастических фильмов. Его главный герой - человекоподобный робот, который влюбляется в девушку из НИИ. Ну а кто бы не влюбился, ведь ее роль сыграла Марианна Вертинская?!

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А Стриженов сыграл в этом фильме сразу две роли. Ученого, изобретателя Сергея и самого робота Роберта.

"Приступить к ликвидации" (1983) - первый детектив в карьере Стриженова, который играет начальника отдела по борьбе с бандитизмом Ивана Данилова, а события происходят во время войны, в 1943 году.