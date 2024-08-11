Пеннивайз возвращается: появился тизер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Стриминговая платформа HBO Max показала тизер предстоящего приквела (произведение, рассказывающее о событиях до основного сюжета фильма — прим. «ВМ») к серии фильмов «Оно». В их основу легла книга американского «мастера ужасов» Стивена Кинга.

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Новая история выйдет в формате сериала, она получила название «Добро пожаловать в Дерри». Сюжет отразит эпоху 60-х годов. Известно, что поклонники серии фильмов снова смогут увидеть клоуна Пеннивайза, образ которого в новом прочтении воплотил шведский актер Билл Скарсгард.

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Авторы проекта сообщили, что расскажут больше деталей о таинственном злодее, раскрыв его происхождение. Режиссером сериала стал Андрес Мускетти. Он снимет первые эпизоды сериала. Примечательно, что кинодел был задействован в двух предыдущих историях «Оно», 2017 и 2019 года. Сообщается, что сериал должен выйти в 2025 году, передает playground.

Вторая часть фильма «Оно» по одноименному роману Стивена Кинга за первые выходные собрала в отечественном прокате 590,9 миллиона рублей. В США же за первый уик-энд картина собрала 91 миллион долларов. Кинокритик Егор Москвитин рассказал «Вечерней Москве», чем выделяется продолжение фильма про зловещего клоуна и где лучше передается дух первоисточника — в экранизации 1990 года или в ее ремейке.

Опрос показал, что клоун Пеннивайз из романа Стивена Кинга «Оно», а также главный герой повести Николая Гоголя «Вий» названы россиянами самыми пугающими литературными персонажами.