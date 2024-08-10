Открытие кинофестиваля в Выборге запомнится выступлением Сергея Урсуляка

Вчера, 9 августа, в городе Выборге Ленинградской области открылся 32-й фестиваль российского кино "Окно в Европу".

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Днем состоялись первые сеансы программы - так, в частности, был показан документальный фильм "Бюро" о современных архитекторах Санкт-Петербурга и вызовах, которые перед ними стоят - заметная картина, повлекшая за собой обсуждения.

А вечером участники фестиваля, жюри и жители Выборга по традиции собрались у гостиницы "Дружба", чтобы начать торжественное шествие. Под музыку оркестра они прошли до кинотеатра "Выборг Палас", главного "штаба" кино на фестивале в Выборге.

Здесь гостей встретил заместитель председателя Правительства Ленинградской области Владимир Цой, который напомнил, что 32 года назад Выборгский кинофестиваль стал одним из первых праздников кино, которые появились на выборгской земле. По словам Цоя, в Выборге летом нет выходных, когда у нас чего-нибудь бы не происходило. Рыцари, байкеры, музыканты, художники, кинематографисты - они уже не гости, а часть культурного ландшафта города.

Пройдя по красной дорожке под салют из конфетти, гости проследовали в зрительный зал. Сперва зрителям показали фрагмент из фильма "Начало" Глеба Панфилова. Главную роль сыграла Инна Чурикова - именно ей и посвящен смотр этого года, портрет ее героини размещен на всех постерах, его можно сегодня увидеть на многих улицах Выборга.

Под требовательным взглядом героини Чуриковой не забалуешь. Все участники трех конкурсных программ фестиваля понимают, что из творчество будет оцениваться по-особому. В этом году к пулу журналистов, профессионально пишущих о кино, добавляется Школа критики (куратор - Анастасия Толстая). Это второй "выход" молодых критиков на фестиваль, первый был в апреле 2024 года на Московском Международном кинофестивале. В "РГ" тогда появилось немало рецензий. Автор этих строк - Сусанна Альперина - работала со студентами, будет и сейчас наряду с Иваном Кудрявцевым (программа "Индустрия кино", телеканал "Россия 24"), Василием Степановым ("Сеанс"), Никитой Демченко (Кинопоиск) и Стас Анисимов - (телеканал "Россия - Культура").

О чем будут писать молодые люди? В неигровом конкурсе покажут 12 картин. Лучшую выберут режиссеры Алексей Федорченко и Илья Желтяков, а также продюсер Кирилл Ашумов. Председатель жюри неигрового конкуса Алексей Федорченко подчеркнул домашнюю атмосферу на церемонии и прочитал фрагмент радиоспектакля "Алиса в стране чудес", посвященный понятию "Окно в Европу".

В конкурсе игрового кино - 10 фильмов. Победителя определят председатель жюри режиссер Владимир Котт (он в таком качестве, в отличие от брата - режиссера Александра Котта - выступает впервые), сценарист Илья Тилькин, продюсеры Мария Ушакова и Екатерина Филиппова, актрисы Дарья Коныжева и Марина Александрова.

"У нас прекрасная программа. 90% фамилий я не знаю, это говорит о смене поколений. Мы будем не кино смотреть, а открывать новые имена. Обещаем судить честно, открыто и субъективно, ведь судить объективно невозможно", - сказал председатель жюри Владимир Котт.

В конце конкурса пройдет открытое заседание жюри, после которого объявят победителей каждой секции. Открытое заседание жюри - ноу - хау Выборгского кинофестиваля: по традиции обсуждают тенденции и течения в кино и вносят предложения, что еще можно изменить на фестивале к лучшему.

Ведущими церемонии открытия стали актриса Дарья Савранская (это она, после фильма "Лед-3 будет сниматься в продолжении сериала "Метод", а Паулина Андреева в нем не появится) и Сергей Урсуляк. Должность президента "Окна в Европу" - а Сергей Владимирович в таком качестве в этом году впервые - подразумевает публичность и выступления на сцене. Урсуляк в своем стиле перенял лучшие традиции Армена Медведева. Потому что знает о каждом, кто поднимался на сцену, много важных и интересных вещей. И вел церемонию с отменным интеллигентным юмором, поддерживая домашнюю атмосферу, как принято в Выборге. Обозревателю "РГ" в это время повезло сидеть рядом в зале с актрисой Ликой Нифонтовой, женой Сергея Урсуляка, которая в процессе переживаний за мужа, поделилась воспоминаниями - с какими выдающимися людьми довелось встречаться на фестивале "Окно в Европу". Портреты большинства из них вывешены в холле гостиницы "Дружба": Савва Кулиш, Марлен Хуциев, Армен Медведев, Юрий Богомолов и другие личности.

Церемония открытия завершилась премьерой фильма "Подростки: Первая любовь" режиссера Святослава Подгаевского. Фильм- открытия представил программный директор фестиваля "Окно в Европу" Андрей Апостолов. Фильм - мюзикл, в котором сыграли Алексей Онежен, Александра Тихонова, Елена Лядова, Никита Кологривый, Тимофей Трибунцев и другие, рассказывает о любви двух подростков в конце 80-х - начале 90-х. Песни, которые звучат в картине - также все из того времени. Если говорить о картине двумя словами, то режиссер Святослав Подгаевский все же больше преуспевает в жанре хоррора, которым знаменит. А если искать плюсы в этой премьере - можно сказать, что она зафиксировала, вслед за первым фильмом "Лед", волну картин- мюзиклов, которая вскоре накроет зрителей с головой. Большинство из этих мюзиклов - подростковые. Более того, фильм-открытия выполнил задачу - создать легкую бездумную атмосферу перед тем, как участники фестиваля и жители Выборга окунутся в более серьезное и тщательно сделанное кино.