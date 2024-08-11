Эпическое возвращение: Disney рассказала о мультфильме «Холодное сердце 3»

На выставке D23 студия Disney сообщила, что горячо ожидаемое «Холодное сердце 3» не выйдет в 2026 году. Премьера состоится в следующем – 2027-м. Причины переноса явно не назывались, но скорее всего они заключаются в том, что студия разрабатывает сразу два продолжения.

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Продюсер Дженнифер Ли подтвердила, что история, начатая в третьем фильме, будет настолько эпичной, что ее не удастся уложить в один фильм.

В новой части зрители снова встретятся с любимыми персонажами — Эльзой, Анной, Олафом, Кристофом и Свеном. Джош Гад вернется к роли Олафа, а Идина Мензел снова озвучит Эльзу. Пока не подтверждено, вернется ли Кристен Белл к роли Анны, но вряд ли с этим будут какие-то сложности.

С учетом такой долгой разработки, стоит ожидать, что промежуток между премьерами третьей и четвертой частей будет меньше восьми лет, которые пройдут между второй и третьей.

На выставке также был представлен концепт-арт с Эльзой на ледяной лошади и Анной с Олафом.