Вышел русский трейлер «Моаны 2» с Дуэйном Джонсоном

В период с 9 по 11 августа Disney проводит мероприятие D23 Expo. В рамках мероприятия компания показала полноценный трейлер мультфильма «Моана 2» с Дуэйном Джонсоном. Спустя пару часов на канале Kinomam вышла дублированная версия ролика.

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Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Disney.

«Моана 2» продолжит историю воительницы Моаны, которая получит загадочное послание от своих предков и отправится в новое путешествие со своим лучшим другом. Другие детали сюжета пока не раскрываются.

Мировая премьера мультфильма «Моана 2» состоится 27 ноября. Дата выхода анимационной ленты в кинотеатрах России ещё неизвестна. До отечественного проката картина доберётся неофициально в рамках предсеансового обслуживания