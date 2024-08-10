Первый тизер сериала о приемнике Тони Старка «Железное сердце» слили в Сеть

В интернете появился первый тизер сериала «Железное сердце» («Iron heart»), который был показан на выставке D23. Показ первого сезона стартует на Disney Plus в 2025 году.

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В центре сюжета — студентка MIT Рири Уильямс, которая борется с отчислением из-за своих увлечений экзоскелетом, вдохновленным костюмом Железного человека. Отчаявшись, Рири вступает в сделку с опасной группировкой, которая обещает ей финансирование в обмен на ее разработки.

По слухам, сериал был готов уже давно, но Marvel решила его «заморозить». С появлением первого тизера фанаты с нетерпением ждут премьеры, чтобы узнать, к чему приведет «сделка с дьяволом» Рири Уильямс, передает издание GAMEMAG.

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